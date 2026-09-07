Barcelona - Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Barcelona - Feyenoord: Maç detayları

Şampiyonlar Ligi - Hafta 1 9 Eyl 2026 - 12:45 Spotify Camp Nou

FC Barcelona ile Feyenoord, 9 Eylül 2026'da saat 16.45 GMT'de (12.45 EST / 17.45 BST / 18.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

Avrupa serüveni Katalonya'da başlıyor

FC Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması serüvenine başlamak için Spotify Camp Nou'da Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk ederek evine dönüyor. Yerel sezona kusursuz bir başlangıç yapan Hansi Flick'in ekibi, Avrupa'da erken üstünlük kurmayı ve kendi sahasını korumayı hedefliyor. Feyenoord için ise Barcelona deplasmanındaki zorlu yolculuk, hafta sonunda alınan cesaret verici yerel sonucun ardından Avrupa'daki yeterliliğini test edecek ilk sınav niteliğinde.

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Blaugrana'nın Yamal önderliğinde Mestalla'daki farklı galibiyeti

FC Barcelona, LaLiga'da 4. hafta maçında (6 Eylül) Mestalla'da Valencia CF'yi deplasmanda 5-0 mağlup ettikten sonra çarşamba gecesine müthiş bir form grafiğiyle geliyor. Lamine Yamal 6. dakikada skoru açtı ve ilerleyen dakikalarda bir gol daha attı, Fermín López, Raphinha ve Pedri de fileleri havalandırdı. Bu net galibiyet, Barcelona'yı LaLiga'da dört maçta 12 puan ve atılan 14 golle kusursuz durumda tutarken, Flick yönetimindeki acımasız hücum gücünü de gözler önüne seriyor.

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Rotterdammers'ın Nijmegen'deki ikinci yarı yükselişi

Feyenoord, Eredivisie'de 5. hafta maçında (5 Eylül) NEC Nijmegen'i deplasmanda 3-1 mağlup etmesinin ardından İspanya'ya güven dolu geliyor. Golsüz geçen ilk yarının ardından Gjivai Zechiël 52. dakikada kilidi açtı, Luciano Valente ve Jerayno Schaken ise ikinci yarıda attıkları gollerle maçı ulaşılmaz hale getirdi. Bu sonuç, üst üste gelen iki yerel beraberlik serisini sonlandırırken, Giovanni van Bronckhorst'un ekibine Avrupa kupası öncesinde ihtiyaç duyduğu hücum ritmini kazandırdı.

Katalan ışıkları altında hücum şöleni

İki takım da agresif ve önde oynamayı seven bir futbolu tercih ediyor, ancak bireysel kalite ve iç saha ortamı açısından Barcelona'nın belirgin bir üstünlüğü var. Lamine Yamal ve Raphinha liderliğindeki Barcelona'nın elektrikli hücum hattı, Tsuyoshi Watanabe ile Jeremiah St. Juste'nin liderlik ettiği Feyenoord savunmasına büyük baskı kuracak. Genişletilmiş Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kritik puanların söz konusu olduğu bu mücadelede, çarşamba günkü açılış maçının ilk düdükten itibaren yüksek tempolu ve hücum aksiyonu bol geçmesi bekleniyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona'yı Hans-Dieter Flick çalıştırıyor, ancak ev sahibi ekip için şu anda doğrulanmış sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor ve olası ilk 11 de açıklanmış değil. Feyenoord ise Giovanni van Bronckhorst yönetiminde bu maça çıkacak, deplasman ekibinin fiziksel durumu da bu aşamada aynı ölçüde belirsizliğini koruyor. Doğrulanmış bilgiler geldikçe iki takımın tam kadro haberleri de burada, başlama vuruşuna daha yakın bir zamanda eklenecek.

Form durumu

Barcelona son dönemde tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçı da kazanarak bu karşılaşmaya müthiş bir form durumuyla geliyor. Flick'in ekibi özellikle LaLiga'da üretken bir görüntü çizdi; son maçında Rayo Vallecano'yu 5-2 yendi ve ağustos ayının başlarında Elche'yi 5-0 mağlup etti. Bu beş maçlık süreçte Barcelona 14 gol attı ve sadece üç gol yedi; bu seri, Athletic Bilbao ve Elche karşısında üst üste gelen iki gol yemeden tamamlanan maçı da içeriyor.

Feyenoord'un son dönemdeki karnesi ise daha istikrarsız. Van Bronckhorst'un ekibi son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir beraberlik aldı; son sonucu ise Eredivisie'de ADO Den Haag ile 2-2 berabere kalmak oldu. Bu süreçteki en iyi sonuç, Cambuur deplasmanında alınan 5-2'lik galibiyetti, ancak son üç lig maçındaki iki beraberlik Avrupa kupası öncesinde bazı kırılganlıklara işaret ediyor.

İkili rekabet geçmişi

Sağlanan kayıtlarda Barcelona ile Feyenoord arasında ikili rekabete dair herhangi bir veri bulunmuyor. Geçmiş karşılaşmalara ilişkin bilgiler, doğrulanmış veriler mevcut olduğunda güncellenecek.