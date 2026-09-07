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Barcelona - Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Barcelona - Feyenoord
Şampiyonlar Ligi
Barcelona
Feyenoord

FC Barcelona ile Feyenoord'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçına kapsamlı ön bakış. Bu çarşamba akşamı Spotify Camp Nou'da oynanacak karşılaşma öncesinde hafta sonunun yerel lig sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan başlıkları inceliyoruz.

Barcelona - Feyenoord: Maç detayları

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 1
Spotify Camp Nou

FC Barcelona ile Feyenoord, 9 Eylül 2026'da saat 16.45 GMT'de (12.45 EST / 17.45 BST / 18.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

Avrupa serüveni Katalonya'da başlıyor

FC Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması serüvenine başlamak için Spotify Camp Nou'da Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk ederek evine dönüyor. Yerel sezona kusursuz bir başlangıç yapan Hansi Flick'in ekibi, Avrupa'da erken üstünlük kurmayı ve kendi sahasını korumayı hedefliyor. Feyenoord için ise Barcelona deplasmanındaki zorlu yolculuk, hafta sonunda alınan cesaret verici yerel sonucun ardından Avrupa'daki yeterliliğini test edecek ilk sınav niteliğinde.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Blaugrana'nın Yamal önderliğinde Mestalla'daki farklı galibiyeti

FC Barcelona, LaLiga'da 4. hafta maçında (6 Eylül) Mestalla'da Valencia CF'yi deplasmanda 5-0 mağlup ettikten sonra çarşamba gecesine müthiş bir form grafiğiyle geliyor. Lamine Yamal 6. dakikada skoru açtı ve ilerleyen dakikalarda bir gol daha attı, Fermín López, Raphinha ve Pedri de fileleri havalandırdı. Bu net galibiyet, Barcelona'yı LaLiga'da dört maçta 12 puan ve atılan 14 golle kusursuz durumda tutarken, Flick yönetimindeki acımasız hücum gücünü de gözler önüne seriyor.

FBL-NED-EREDIVISIE-NIJMEGEN-FEYENOORDGetty Images

Rotterdammers'ın Nijmegen'deki ikinci yarı yükselişi

Feyenoord, Eredivisie'de 5. hafta maçında (5 Eylül) NEC Nijmegen'i deplasmanda 3-1 mağlup etmesinin ardından İspanya'ya güven dolu geliyor. Golsüz geçen ilk yarının ardından Gjivai Zechiël 52. dakikada kilidi açtı, Luciano Valente ve Jerayno Schaken ise ikinci yarıda attıkları gollerle maçı ulaşılmaz hale getirdi. Bu sonuç, üst üste gelen iki yerel beraberlik serisini sonlandırırken, Giovanni van Bronckhorst'un ekibine Avrupa kupası öncesinde ihtiyaç duyduğu hücum ritmini kazandırdı.

Katalan ışıkları altında hücum şöleni

İki takım da agresif ve önde oynamayı seven bir futbolu tercih ediyor, ancak bireysel kalite ve iç saha ortamı açısından Barcelona'nın belirgin bir üstünlüğü var. Lamine Yamal ve Raphinha liderliğindeki Barcelona'nın elektrikli hücum hattı, Tsuyoshi Watanabe ile Jeremiah St. Juste'nin liderlik ettiği Feyenoord savunmasına büyük baskı kuracak. Genişletilmiş Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kritik puanların söz konusu olduğu bu mücadelede, çarşamba günkü açılış maçının ilk düdükten itibaren yüksek tempolu ve hücum aksiyonu bol geçmesi bekleniyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona vs Feyenoord Muhtemel kadrolar

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Barcelona
BAR
Diziliş
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Feyenoord
FEY
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Teknik direktör

  • H. Flick

Barcelona'yı Hans-Dieter Flick çalıştırıyor, ancak ev sahibi ekip için şu anda doğrulanmış sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor ve olası ilk 11 de açıklanmış değil. Feyenoord ise Giovanni van Bronckhorst yönetiminde bu maça çıkacak, deplasman ekibinin fiziksel durumu da bu aşamada aynı ölçüde belirsizliğini koruyor. Doğrulanmış bilgiler geldikçe iki takımın tam kadro haberleri de burada, başlama vuruşuna daha yakın bir zamanda eklenecek.

Form durumu

BAR

BAR - Form

AHL
K2-1
ELC
K0-5
ATH
K2-0
RAY
K5-2
VAL
K0-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
19/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
FEY

FEY - Form

SPA
K0-1
GAE
B2-2
CAM
K2-5
HAA
B2-2
NEC
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Barcelona son dönemde tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçı da kazanarak bu karşılaşmaya müthiş bir form durumuyla geliyor. Flick'in ekibi özellikle LaLiga'da üretken bir görüntü çizdi; son maçında Rayo Vallecano'yu 5-2 yendi ve ağustos ayının başlarında Elche'yi 5-0 mağlup etti. Bu beş maçlık süreçte Barcelona 14 gol attı ve sadece üç gol yedi; bu seri, Athletic Bilbao ve Elche karşısında üst üste gelen iki gol yemeden tamamlanan maçı da içeriyor.

Feyenoord'un son dönemdeki karnesi ise daha istikrarsız. Van Bronckhorst'un ekibi son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir beraberlik aldı; son sonucu ise Eredivisie'de ADO Den Haag ile 2-2 berabere kalmak oldu. Bu süreçteki en iyi sonuç, Cambuur deplasmanında alınan 5-2'lik galibiyetti, ancak son üç lig maçındaki iki beraberlik Avrupa kupası öncesinde bazı kırılganlıklara işaret ediyor.

İkili rekabet geçmişi

Sağlanan kayıtlarda Barcelona ile Feyenoord arasında ikili rekabete dair herhangi bir veri bulunmuyor. Geçmiş karşılaşmalara ilişkin bilgiler, doğrulanmış veriler mevcut olduğunda güncellenecek.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragSlavia PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
M.CityM.CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
DortmundDortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
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