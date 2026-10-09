Barcelona, olağanüstü bir yeteneğe sahip olan ancak tekrarlayan sakatlıkların süreklilik kazanmasını engellediği ve geçtiğimiz sezonlarda gelişimini sekteye uğrattığı 16 yaşındaki genç forvet İsmail Ziyani Lopez'i geliştirme umutlarına sıkı sıkıya bağlı. Oyuncunun önündeki en büyük sınav ise fiziksel hazırlığını yeniden kazanmak ve sahada yeteneklerini kanıtlamak.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Granollers'te Faslı bir baba ve Katalan bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ziyani, net forvet mevkisinin en dikkat çeken gelecek vaat eden yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda Fas'ın alt yaş kategorisi milli takımlarını temsil ediyor ve seviyesini yeniden yakalayarak Barcelona'nın genç takım hücumunda etkili bir unsur olması umuluyor.

Oyuncu, dizinde ve fibulasında bir dizi sakatlık yaşadı; bu durum, 2022-2023 sezonunda İnfantil B takımına katılmasından bu yana yalnızca 39 maça çıkmasına ve fiziksel sorunlardan arınmış bir sezonu tamamlayamamasına yol açtı. Bu aksiliklere rağmen kulüp, onun potansiyeline olan güvenini yitirmedi ve sakatlıkların tekrarını önlemek için onu kademeli olarak hazırlamaya çalışıyor.

Ziyani, bu sezona Juvenil B takımıyla, ilk haftada galibiyet golünü atarak umut vaat eden bir şekilde başladı. Ayrıca Fas 17 Yaş Altı Milli Takımı tarafından kadroya çağrıldı; bu adım, 19 Kasım ile 13 Aralık arasında Katar'da düzenlenecek bu kategorideki Dünya Kupası'na katılacak milli takım listesinde bir yer için mücadele etme umutlarını güçlendiriyor.

Mevcut plan, maç ritmini yeniden kazanmasına ve mümkün olan en iyi hazırlık düzeyine ulaşmasına yardımcı olmak için ona Juvenil A takımıyla kademeli olarak oyun dakikaları vermek. Özellikle hem Barcelona'daki hem de Fas Milli Takımı'ndaki teknik ekipler, uzun sakatlık geçmişiyle temkinli davranmanın önemini biliyor.

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Genç forvet, boyunun uzunluğu, fiziksel gücü, hareketlerindeki zekası ve atakları sonuçlandırma yeteneğiyle öne çıkıyor; bu özellikler onu Katalan kulübünün bünyesinde gelecek vaat eden bir forvet projesi haline getiriyor.

1 Kasım'da on yedinci yaşına yaklaşırken Barcelona, önündeki dönemin ona eksikliğini çektiği fiziksel istikrarı kazandırmasını ve böylece büyük yeteneğini sahada gerçeğe dönüştürebilmesini umuyor.