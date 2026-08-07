Barcelona, Fas'ta iptal edilen maçının yerine Avrupa'da hazırlık maçı oynayacak

Barcelona, İspanya Ligi'nin başlamasına az bir süre kala yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Alman teknik direktör Hans Flick önderliğindeki teknik ekip, sezon başlamadan önce bir dizi hazırlık maçı oynayarak hazırlık programını tamamlamak için çalışıyor.

Hazırlık döneminde iki hazırlık maçını kazanan Barcelona, Faslı Tanca kentinde oynanması planlanan maçın iptal edilmesinin ardından hazırlık programını korumaya yönelik çabaları kapsamında, İsviçre ekibi Basel ile bir maç daha oynama konusunda anlaşmaya yaklaştı.

Basel ile ileri düzeyde görüşmeler

İspanyol "Marca" gazetesine göre Barcelona, şu an itibarıyla Basel ile 16 Ağustos Pazar günü İsviçre ekibinin sahasında bir hazırlık maçı oynamak için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor.

Gazete, görüşmelerin oldukça ileri bir aşamaya ulaştığını ve Barcelona içinde önümüzdeki saatlerde anlaşmanın resmen tamamlanacağına dair iyimserliğin hâkim olduğunu, böylece takımın yeni sezon hazırlık programı kapsamında bu maçı oynayacağını belirtti.

Basel maçının, Barcelona'nın 15 Ağustos'ta Faslı Tanca kentinde rakiplerinden biriyle oynamayı planladığı hazırlık maçının yerini alması bekleniyor.

Katalan kulübü dün Perşembe günü, Sebte kentinde yaşanan olayların ardından ortaya çıkan karmaşık koşullar nedeniyle söz konusu maçın iptal edildiğini duyurmuştu.

Barcelona resmi açıklamasında, "belirsizlik hali ve mevcut koşulların" maçın oynanmasını uygunsuz hale getirdiğini belirtti; bu, İspanya idaresi altındaki kente çok sayıda göçmenin gelmesinin ardından yaşanan gelişmelere bir gönderme niteliği taşıyordu.

Katalan kulübü bunun ardından, sezon başlamadan önce oynanması planlanan hazırlık maçlarının sayısını korumak ve mümkün olan en iyi hazırlık seviyesine ulaşmak amacıyla, Flick önderliğindeki teknik ekiple koordineli olarak alternatif arayışına hızla girişti.

Barcelona, hazırlık programının hatlarını belirlemeye zaten başlamıştı; takım Cumartesi günü İtalya'nın Udine kentinde, Nottingham Forest ve Udinese'nin de yer aldığı üçlü bir turnuva kapsamında bir maç oynayacak.

Ayrıca takım, 19 Ağustos'ta Mısır ekibi Ahly'ye karşı Joan Gamper Kupası maçını oynamaya hazırlanıyor.