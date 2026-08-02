TSG 1899 Hoffenheim'in oyuncusu Fisnik Asllani'nin, Bundesliga'daki rakibi RB Leipzig'e transfer olmaya çok yakın olduğu iddia ediliyor.

Bunu Bild gazetesi bildirdi. Habere göre Kosova milli takım oyuncusu, Saksonya ekibine transferini sonuçlandırmak için TSG'nin Avusturya'daki hazırlık kampına gitmedi. Forvetin yokluğunu Hoffenheim, sosyal medya üzerinden doğruladı.

Habere göre RB'nin sadece Asllani ile maaş konusunda anlaşması gerekiyor. Leipzig ekibi, kadroda Asllani'ye yer açmak için önce bir santrforla yollarını ayırması halinde, golcü oyuncu için 30 milyon euro değerindeki çıkış maddesini devreye sokacak. RB'nin şu anda Romulo, Conrad Harder ve yetenekli Samba Konate olmak üzere elinde üç 9 numara bulunuyor ve Asllani'nin gelebilmesi için bunlardan birinin ayrılması gerekiyor.

Fisnik Asllani hangi takıma transfer olabilirdi?

Asllani son aylarda Borussia Dortmund ve Barcelona ile de sık sık anılıyordu. Menajeri Ayman Dahmani, daha mart ayında Barça ile görüşmeler yapıldığını doğrulamıştı. Dortmund cephesinde Asllani, Serhou Guirassy için olası bir alternatif olarak gündeme gelmişti. Guirassy'nin de bir çıkış maddesi vardı, ancak bu madde hiçbir üst düzey kulüp tarafından kullanılmadı. Bu nedenle BVB'nin yeni sezona da Guirassy ile girmesi bekleniyor ve Leipzig de Asllani'yi kapabilir.

Getty Images

Asllani, altyapıda Union Berlin'den Hoffenheim'a transfer oldu. Austria Wien ve Elversberg'e iki kiralık gönderilmesinin ardından 23 yaşındaki oyuncu Sinsheim'da çıkış yaptı: TSG formasıyla Bundesliga'da çıktığı 43 maçta 10 gol ve 9 asist üretti. Daha önce Almanya Futbol Federasyonu'nun genç milli takımlarında da forma giyen oyuncu, Kosova Milli Takımı'yla 16 maça çıktı ve 4 gol attı.