TSG 1899 Hoffenheim'dan Fisnik Asllani'nin Bundesliga'daki rakibi RB Leipzig'e transfer olmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Bunu Bild gazetesi duyurdu. Habere göre Kosova Milli Takımı oyuncusu, Saksonya ekibine transferini tamamlamak için TSG'nin Avusturya'daki hazırlık kampına gitmedi. Hoffenheim, forvetin yokluğunu sosyal medya üzerinden doğruladı.

Habere göre RB'nin artık yalnızca Asllani ile maaş konusunda anlaşması gerekiyor. Leipzig ekibi, Asllani'ye kadroda yer açmak için önce bir başka santrforla yollarını ayırması halinde, golcü oyuncu için 30 milyon euro tutarındaki çıkış maddesini devreye sokacak. RB'nin şu anda Romulo, Conrad Harder ve yetenekli Samba Konate ile birlikte elinde üç 9 numara bulunuyor ve Asllani'nin gelebilmesi için bunlardan birinin ayrılması gerekiyor.

Fisnik Asllani başka hangi takıma transfer olabilirdi?

Asllani son aylarda Borussia Dortmund ve Barcelona ile de sık sık anılıyordu. Menajeri Ayman Dahmani, daha mart ayında Barça ile görüşmeler yapıldığını doğrulamıştı. Dortmund'da da Asllani, yine bir çıkış maddesine sahip olan ancak bu madde hiçbir üst düzey kulüp tarafından kullanılmayan Serhou Guirassy için olası bir alternatif olarak gündeme gelmişti. Bu nedenle BVB'nin gelecek sezona da Guirassy ile devam etmesi bekleniyor ve Leipzig de Asllani'yi kapmayı başardı.

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Asllani altyapı döneminde Union Berlin'den Hoffenheim'a transfer oldu. Austria Wien ve Elversberg'e iki kiralık gönderilmesinin ardından 23 yaşındaki oyuncu Sinsheim'da çıkış yaptı: TSG formasıyla Bundesliga'da 43 maçta 10 gol ve 9 asist üretti. Kosova Milli Takımı için 16 maça çıktı (4 gol); daha önce ise DFB'nin genç milli takımlarında da forma giymişti.