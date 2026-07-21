Barcelona, eski kanat oyuncusu 24 yaşındaki Abdüssamed Ezzalzuli'nin geleceğindeki gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor. İngiliz kulüplerinin Real Betis'in yıldızına olan ilgisinin artmasının ardından, Katalan kulüp bu yaz gerçekleşebilecek olası bir transferden 19,5 milyon euroya varan büyük bir mali kazanç elde edebilir.

"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, Aston Villa ve Newcastle United, geçtiğimiz pazartesi Betis'in yeni sezon hazırlık antrenmanlarına katılan Faslı kanat oyuncusuyla anlaşmak için yoğun çaba harcıyor. Endülüslü kulüp ise oyuncunun ayrılığını önlemek için 60 milyon euroluk serbest kalma bedeline sıkı sıkıya bağlı kalıyor.

Barcelona, Ezzalzuli'nin gelecekteki herhangi bir satışından yüzde 20 pay hakkını elinde tutuyor. Bu da Betis'in istediği fiyatta ısrar etmesi halinde Katalan kulübün ek olarak 12 milyon euro alacağı anlamına geliyor. Böylece Blaugrana'nın oyuncudan elde edeceği toplam gelir, Betis'in onu kadrosuna katmak için ödediği yalnızca 7,5 milyon euroya kıyasla 19,5 milyon euroya yükseliyor.

Barcelona başlangıçta Faslı oyuncunun haklarının yüzde 50'sine sahipti, ancak Betis daha sonra Vitor Roque'un Palmeiras'a transferini kolaylaştıran anlaşma kapsamında ek yüzde 30'luk payı da elde etti. Böylece Katalan kulübün elinde Faslı oyuncunun haklarının yalnızca yüzde 20'si kaldı.

Ezzalzuli'ye yönelik İngiliz ilgisi, her iki kulübün de büyük mali gücünün gölgesinde geliyor. Aston Villa, Morgan Rogers'ı 137 milyon sterline Chelsea'ye satarak devasa bir kazanç elde etti; Newcastle ise Sandro Tonali'nin Tottenham'a (108 milyon sterlin) ve Anthony Gordon'ın Barcelona'ya (70 milyon sterlin ve ek olarak 10 milyon sterlin bonus) transferinden büyük paralar kazandı.

Ezzalzuli, geçtiğimiz sezon Real Betis ile 15 gol atıp 10 asist yaparak olağanüstü bir sezon geçirdi ve bu da onu büyük kulüplerin dikkatini çeken bir isim haline getirdi. Barcelona ise devam eden mali krizinin ortasında, bu yazki transfer dönemindeki hareketliliğini güçlendirmek için olası her nakit girişini yakından takip ediyor.