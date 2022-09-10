Golcü oyuncu, Fransız futbolcunun yeteneklerine hayran kaldı.

NE OLDU? Barcelona'nın eski golcüsü Martin Braithwaite, Lionel Messi'den sonra Fransız oyuncunun şu anda dünya futbolunun en heyecan verici futbolcularından birisi olduğuna inanıyor.

Ve Camp Nou'da, yıldız forvet Robert Lewandowski'den daha fazla etki yarattığını söylüyor.

NE DEDİLER: Braithwaite, Tot Costa'ya verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

“Dembele çok iyi. Ondan çok hoşlanıyorum. Çok büyük bir yeteneği var.

"Onun yeteneğinde olan birisini daha önce hiç görmedim. Ben ciddiyim.

"Leo Messi çok iyi, ama Dembele gibi bir oyuncu görmedim. Bu çocuk özel.

“Dembele'nin bireysel yeteneği, bireysel olarak Lewandowski gibi bir oyuncununkinden daha fazla etkiye sahip.

"Ousmane inanılmaz. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan. Lewandowski çok gol atıyor, onun adına mutluyum, o da harika bir profesyonel."

BÜYÜK RESİM: Dembele, yaz aylarında yeni bir sözleşme imzaladığından beri Xavi'nin takımında kilit bir oyuncu oldu.

Barça, bu haftaki Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Viktoria Plzen'i 5-1 yenerken Dembele, Lewandowski ve Ferran Torres için iki asist yaptı.

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