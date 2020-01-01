Barcelona eski başkanı Rosell: Neymar dünyanın en iyi ikinci oyuncusu

Barcelona'nın eski patronu, Lionel Messi'nin hemen arkasına koyduğu Brezilyalı yıldızın Katalan ekip tarafından transfer edilmesi gerektiğini söyledi.

2010-2014 yılları arasında 'da başkanlık görevini yürüten İspanyol iş adamı Sandro Rosell, bu dönemde Katalan ekiple birlikte 2 , 1 Kral Kupası, 3 İspanya Süper Kupa, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı.

Rosell, Barcelona'nın 2017 yılında 222 milyon euroluk rekor bedelle PSG'ye gönderdiği Neymar'ı yeniden kadrosuna katması gerektiğini söylerken, Brezilyalı yıldızı dünyanın en iyi ikinci futbolcusu olarak değerlendirdi.

Sandro Rosell'ın başkanlık yaptığı dönemde Barcelona'ya gelen 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 2019-20 sezonu öncesinde de Barcelona'ya yaklaşmış ama transfer gerçekleşmemişti.

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COPE ve Radio Marca'ya konuşan Rosell "Eğer Barcelona başkanı olsaydım, Neymar'ı transfer etmek için şansımı denerdim. O, Messi'nin arkasında dünyanın en iyi ikinci oyuncusu ve kulüp için ideal bir isim." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın transfer gündeminde bulunan ve Katalan ekibin 111 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilen Lautaro Martinez'e de değinen Rosell "Lautaro için 111 milyon euro vermezdim ama iki oyuncuyu takas için kullanabilirdim." şeklinde konuştu.