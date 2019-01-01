Barcelona, Ernesto Valverde'nin sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzattı

Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ernesto Valverde ile nikah tazeledi.

La Liga devi Barcelona, sezon sonunda kontratı tamamlanacak olan Ernesto Valverde ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Barcelona'nın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, deneyimli teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Gelecek sezon da Barcelona'nın başında kalacak olan Ernesto Valverde, opsiyonun kullanılması durumunda 2020-21 sezonunda da Katalan devini çalıştıracak.

Barcelona'daki ikinci sezonunu geçiren 55 yaşındaki teknik adam, ilk sezonunda La Liga ve Kral Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmış, aynı zamanda İspanya Süper Kupa'yı da müzesine götürmüştü.

Valverde'nin Barcelona'sı bu sezon 23 haftanın geride kaldığı La Liga'da, en yakın rakibi Real Madrid'in 6 puan önünde zirvede yer alıyor. Valverde daha önce Athletic Bilbao, Valencia, Olympiakos ve Villarreal'de görev yaptı.