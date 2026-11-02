Barcelona, Aston Villa ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde ana tezahürat tribününe uyguladığı stadyum yasağını resmen kaldırdı. Kulüp, Real Madrid'e karşı oynanan ve büyük önem taşıyan El Clasico'daki yenilgi sırasında yaşanan bir dizi disiplin ihlali ve güvenlik endişesi nedeniyle daha önce bu tribüne uzaklaştırma cezası vermişti.

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Clasico sonrası ultraların tribüne dönmesine izin verilecek

Barcelona, 'grada de animacion' olarak bilinen tezahürat tribünündeki taraftarların Aston Villa'ya karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında yerlerine dönmesine izin verileceğini açıkladı. Kulübün internet sitesinde yayımlanan resmî açıklamada, Barcelona kararın kulübün güvenlik birimlerinin temsilcileri ile çeşitli taraftar gruplarının liderleri arasında yapılan toplantının ardından alındığını ve geçici uzaklaştırmanın kaldırıldığını doğruladı. Daha önce uygulanan yasak nedeniyle 1.200 kişilik taraftar grubu, Real Madrid'le son karşılaşmadaki davranışlarının cezası olarak Alaves'e karşı oynanan son lig maçına katılamamıştı.

Kulübün aldığı bu tedbir, La Liga'nın İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RFEF) disiplin kurullarına sunduğu resmî şikâyetin ardından gelmişti. Ligin raporunda, Clasico sırasında yaşanan gergin atmosfer vurgulanmış; şişe ve çakmaklar da dâhil olmak üzere sahaya birçok kez yabancı madde atıldığı belgelenmişti.

Yetkililer, Jose Mourinho ve Marc Cucurella gibi kamuoyunca tanınan isimlere yöneltilen sözlü tacize ilişkin haberlerden özellikle endişe duydu. Bu durum, Katalan kulübünü ciddi bir incelemeyle karşı karşıya bıraktı. Davranışların Estadi Olimpic Lluis Companys'te devam etmesi hâlinde kulübe başka yaptırımlar da uygulanabilir.

Güvenlik endişeleri ve Camavinga olayı

Getty Images

Resmî rapordaki en ciddi iddialardan biri, Real Madrid orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'ya yönelik fiziksel saldırı girişimiydi. Madrid'in ikinci golünün kutlandığı sırada bir taraftarın, Fransız millî oyuncuya bayrak direğiyle vurmaya çalıştığı öne sürüldü. Bu olay ve oyuncuların üzerine yağan yabancı maddeler, kulübün tezahürat yapan taraftar grubunu tribünden uzaklaştırma yönündeki ilk kararının başlıca nedenleriydi. Kulüp, bu eylemlerin itibarına verdiği zararın yanı sıra sahadaki oyuncuların güvenliğine yönelik doğrudan tehdit konusunda da temkinli davranıyor.

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Birbirinden ayrı on disiplin ihlalini ayrıntılarıyla ortaya koyan raporun ardından taraftar grupları, gelecek maçlarda medeni ve saygılı bir ortamı koruyacaklarına resmen söz verdi. Kulübün grubu yeniden tribüne alma kararı, tezahürat tribününün takımın moralini yükseltme ve Avrupa'dan gelen rakipler için zorlu bir atmosfer yaratma konusundaki önemli rolünü kabul eden bir güven göstergesi olarak değerlendiriliyor. Unai Emery'nin Premier League'de başarılı bir performans sergileyen takımını kritik bir Avrupa grup aşaması maçı için Barcelona'ya getirecek olması nedeniyle tribün atmosferinin belirleyici bir etken olması bekleniyor.

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Gelecekteki davranışlar sıkı biçimde izlenecek

Yasak kaldırılmış olsa da Barcelona yetkilileri, Villa maçında bu tribünü sıkı biçimde izleyecekleri uyarısında bulundu. Kulüp yönetimi, üzerinde anlaşmaya varılan davranış kurallarına uyulmaması hâlinde stadyuma giriş yasaklarını yeniden uygulamaktan çekinmeyeceğini açıkça belirtti.

Hem ulusal hem de Avrupa futbolunun yönetim organlarından gelen cezaların birikmesi nedeniyle bu olayların mali sonuçları da yönetim kurulu için giderek büyüyen bir endişe kaynağı. RFEF veya UEFA'nın, kulübün en çok tezahürat yapan taraftarlarını kontrol altında tutamadığına karar vermesi hâlinde tribünlerin kısmen kapatılması tehdidi de bulunuyor.

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Kulüp, yayımladığı açıklamada taraftar temsilcilerinin verdiği sözün tribünlerde somut değişikliklere dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Barcelona, bu ortak anlaşmanın benzer olayların tekrarlanmasını önleyerek üyelerin, tüm taraftarların ve kulübün çıkarlarını korumasını umduğunu belirtti.