Barcelona, El Clasico'daki yenilgisi sırasında Real Madrid'in yıldızı Eduardo Camavinga'ya yönelik saldırı iddiası nedeniyle La Liga soruşturmasıyla karşı karşıya

Barcelona'nın kötü geçen haftası, pazar günkü El Clasico'da yaşanan çirkin görüntülerin ardından daha da kötüleşti. Kulüp şimdi olası bir disiplin yaptırımıyla karşı karşıya. Camp Nou'da konuk takımın sevinci sırasında bir seyircinin Real Madrid orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'yı hedef aldığı görüldü. İspanya ligi yönetimi bu olayın ardından harekete geçmeye hazırlanıyor.

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El Clasico’nun sonuna çirkin olaylar damga vurdu

Kylian Mbappe, Camavinga’nın hazırlık aşamasındaki parlak oyunuyla gelişen atakta Real Madrid’e galibiyeti getiren golü henüz atmıştı. Real Madridli futbolcular Camp Nou’daki ev sahibi taraftarların yakınında golü kutlamak için koşarken ortam hızla gerginleşti.

Bir seyirci bariyerlerin üzerinden sarkarak Fransız orta saha oyuncusuna bayrak direğiyle sertçe savurdu. Endişelenen takım arkadaşları hızla araya girip Camavinga’yı saha kenarından uzaklaştırarak öfkeli kalabalıkla daha fazla fiziksel temas yaşanmasını önledi.

Kargaşa bununla da bitmedi. Tribünlerden, aralarında bir su şişesinin de bulunduğu çeşitli cisimler atıldı ancak hiçbiri Madridli yıldıza isabet etmedi. Gergin ortam nedeniyle tüm stadyuma anons yapıldı ve oyun birkaç dakikalığına durduruldu.

Hakem saha kenarındaki olayları raporuna geçirdi

Hakem Juan Martinez Munuera, taraftarların saldırgan davranışını hemen not etti. Bayrak direğiyle yaşanan olayı ve atılan cisimleri bağlayıcı nitelikteki maç sonu raporuna geçiren hakem, konunun disiplin yönünden daha ayrıntılı incelenmesine zemin hazırladı.

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Hakemin resmî raporu ve diğer raporlar üzerine harekete geçen La Liga yönetimi, konuyu bir üst aşamaya taşımaya karar verdi. The Athletic’e göre İspanya’nın en üst düzey ligi, saldırı iddiasını İspanya Futbol Federasyonu’nun (RFEF) disiplin kuruluna resmen bildirecek.

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Yetkililer, olaya karışan kişileri belirlemek için şimdi stadyum görüntülerini ve maç yayınlarını inceleyecek. Ardından disiplin kurulu, hakkında verilecek kararı bekleyen Barcelona’ya uygulanacak yaptırımların ağırlığını belirleyecek.

IMAGO

Barcelona’nın kusursuz başlangıcı baskı altında sona erdi

Saha dışındaki tartışma, Barcelona için felaketle geçen birkaç günü tamamladı. Paris Saint-Germain karşısında alınan acı Şampiyonlar Ligi yenilgisinin hemen ardından, ezeli rakibine karşı ligde de ağır bir yenilgi geldi.

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Pazar günkü mağlubiyet, kulübün lig sezonuna dokuz galibiyetle yaptığı etkileyici başlangıcı aniden sona erdirdi. Real Madrid bu puan kaybından yararlanarak La Liga zirvesindeki farkı yalnızca üç puana indirdi.

El Clasico’nun doğal bir parçası olan sert rekabete rağmen İspanyol futbol yetkilileri fiziksel saldırganlığın önüne geçmek istiyor. Barcelona yöneticileri ise en kötü zamanda üst üste gelen kötü sonuçlar, sakatlık sorunları ve disiplin meseleleriyle uğraşıyor.

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Disiplin kararı bekleniyor

Getty Images

Barcelona, İspanya Futbol Federasyonu’nun soruşturmasının sonucunu beklerken sahada da hızla toparlanmak zorunda. Tribünlerin kısmen kapatılması veya yüksek para cezaları gibi ağır yaptırımlar, ani bir form düşüşü yaşayan kulübe daha fazla zarar verecek.

Barcelona, bu hafta yaşadığı iki büyük hayal kırıklığını geride bırakmayı umuyor. Hafta sonunun tartışmalarını geride bırakmaya çalışırken artık tek önceliği, La Liga zirvesindeki üç puanlık dar avantajını korumak.