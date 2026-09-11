Barcelona'nın hesapları, New York Times'a bağlı spor platformu The Athletic'in kulübün 2025/26 sezonuna ait tablolarına dayanarak mali durumunu analiz etmesinin ardından yeniden İspanya dışında da ilgi çekmeye başladı.

Barcelona 1.020,5 milyon euroluk gelir elde ederek Real Madrid'in ardından futbol tarihinde bir milyar euro barajını aşan ikinci kulüp oldu; ancak yılı vergiler sonrası 17,8 milyon euroluk zararla kapattı.

Ayrıca oku

Barcelona'nın eski yıldızı: Real Madrid'in üçlüsü bende olsaydı maç boyunca otururdum

Videoda: Mecdi Abdülgani: Amuta öfkesinde abartıyor, davranışı benimle olsa sorunsuz geçmezdi

30 Haziran 2026 itibarıyla toplam mali borç, bir önceki yılki 1.450,5 milyona karşılık, yaklaşık %27'lik bir artışla 1.840,3 milyon euroya ulaştı.

Ayrıca kulüp, mali yılın kapanışından bu yana on yıl vadeli 105 milyon euro değerinde ek borç çıkararak 2026/27 sezonunda iki milyar barajını aşmaya aday hale geldi.

Espai Barça: krizin anahtarı

Borcun 1.200 milyon eurodan fazlası, kulübün Spotify Camp Nou'nun yeni gelirlerinden geri kazanmayı umduğu Espai Barça projesiyle bağlantılı; bu gelirlerin projenin tamamlanmasıyla birlikte yıllık yaklaşık 250 milyon euro eklemesi bekleniyor.

Ancak işlerin gecikmesi finansman yüklerinin ortaya çıkmaya başlamasına yol açtı; Barcelona son yılda 90 milyon eurodan fazla faiz ödedi, projenin bütçesi ise tamamlanması için yaklaşık 300 milyon euro daha ihtiyaç olacağını öngörüyor.

Kulüp ayrıca 2026/27'de yaklaşık 149 milyon euro, 2027/28'de 346 milyon euro ve 2029/30'da 366 milyon euro tutarında ödeme yükümlülükleriyle karşı karşıya.

Likidite baskıları

The Athleticlikidite baskılarına örnek olarak Anthony Gordon transferini gösteriyor; Barcelona, Newcastle'a ödenecek 22,3 milyon euroluk ilk taksiti karşılamak için banka kredisi almak zorunda kaldı, bu da faizler nedeniyle nihai maliyeti artırıyor.

Kulüp, bu hareketlerin stadyum çalışmalarının gecikmesi nedeniyle nakit akışı yönetimiyle ilişkili olduğunu açıkladı.

Barcelona'nın 2026/27 sezonu içinde vadesi dolacak 905 milyon euro tutarında yükümlülükleri bulunuyor; buna karşılık dönen varlıkları 529 milyon euro seviyesinde, bu da 376 milyon euroluk negatif işletme sermayesi anlamına geliyor.

Ücretler ve gelirler

Ücret kütlesi geçen sezon %12'lik bir artışla 573,7 milyon euroya yükseldi; 2026/27 bütçesi ise bunun 648,9 milyon euroluk rekor bir seviyeye çıkmasını öngörüyor.

Buna karşılık ticari gelirler 564,1 milyon euroya yükseldi ve Barça Licensing & Merchandising gelirleri 189,5 milyona ulaştı; Camp Nou'ya kademeli dönüş de özellikle VIP alanlarından gelen stadyum gelirlerini artırmaya başladı.

The Athletic, Barcelona'yı uçurumun kenarında görmüyor; ancak kulüp çok ince bir mali çizgide ilerliyor: bir milyar euroyu aşan gelirlere karşılık zararlar ve iki milyara yaklaşan bir borç.

Kulübün ekonomik geleceği; Espai Barça'nın mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına, Camp Nou gelirlerinin artmasına ve vadeler ile faizler birikirken "borç dağının" yeniden finanse edilmesine bağlı kalmaya devam ediyor.

Katalan kulübü şu anda gerçek bir ekonomik paradoksla karşı karşıya; çünkü daha önce hiç bu kadar para kazanmamıştı, aynı zamanda Avrupa'nın büyükleri arasında rekabetçi kalmak için hiçbir zaman bu büyüklükte rakamları yönetmek zorunda kalmamıştı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.