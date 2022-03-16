Barcelona efsanesi Xavi'nin Galatasaray'a karşı oynadığı maçlar nasıl sonuçlandı?

Barcelona ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında İstanbul'da buluşacak. Camp Nou'daki ilk mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanırken tur için gözler Türkiye'deki karşılaşmaya çevrildi.

Katalan devinin teknik patronu Xavi, ilk maçtan ders çıkardıklarını söylerken kupaya talip olduklarını vurguladı.

Xavi, İstanbul'a da Galatasaray'a da yabancı değil. Futbolculuk yıllarında sarı-kırmızılı ekip ile üç kez karşılaştı.

Bu mücadelelere GOAL Türkiye ile göz atalım.

Xavi vs Galatasaray

Xavi, Barcelona ile 20 yılın ardından Türkiye'ye geldi. Ancak bu kez teknik direktörlük kimliğiyle.

Futbolculuk kariyerinde ise sarı-kırmızılı ekibe karşı 3 mücadeleye çıktı. 2001/2002 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Katalan devi ile sarı-kırmızılılar aynı gruptaydı.

Camp Nou'da oynanan ilk maçta Barcelona, Xavi'nin ilk on birde başlayıp 46 dakika görev aldığı mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

19 Mart 2002'de oynanan rövanş mücadelesinde ise Xavi, 90 dakika görev yaptı. Barcelona bu karşılaşmayı 1-0 kazandı.

2002/2003 sezonunda Katalan devi ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yine aynı gruba düştü.

İstanbul'da oynanan mücadeleye Xavi ilk on birde başladı ve 74. dakikada oyundan ayrıldı. Barça ise sarı-kırmızılılar karşısında Kluivert ile Luis Enrique'nin iki golüyle galip çıktı.

Xavi: Galatasaray ile final niteliğinde bir maç oynayacağız

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Camp Nou'dan golsüz beraberlikle ayrılan Galatasaray, Perşembe günü rövanş mücadelesinde Barcelona'yı konuk edecek.

Karşılaşma öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Xavi şunları söyledi: "Yarın final niteliğinde bir maç var. Takım olarak iyi durumdayız. Hedefimiz maçı kazanmak."

"İlk maçı çok iyi analiz ettik. İlk maçta neleri yapamadığımızı gördük. Galatasaray'ın hakkını verelim ilk maçta çok kompakt oynadılar. Hatalarımızı analiz ettik ve yarın daha iyisini yapabilmek için iyi çalıştık."

"Galatasaray'ın bize sorunlar çıkarabilecek bir takım olduğunu biliyorduk. Yarın sahada farklı bir senaryo olacak. Domenec Torrent bizi çok iyi tanıyor ve çok iyi bir hoca. Bakalım neler olacak."

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