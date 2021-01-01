Barcelona efsanesi Victor Valdes kulübe geri dönüyor

Barcelona'nın efsane kalecisi Victor Valdes'in Katalan ekibinin altyapısındaki kalecilerin eğitiminden sorumlu olması bekleniyor.

Barcelona'nın Frank Rijkaard ve Pep Guardiola yönetiminde kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında kaleyi koruyan efsane kalecisi Victor Valdes, Katalan ekibine geri dönüş hazırlıkları yapıyor. İspanyol basınının iddiasına göre Valdes Barcelona'ya dönüşünde genç kalecilerin eğitiminden sorumlu olacak.

Sport'ta yer alan habere göre Barcelona'nın seçim sürecinde başkan Joan Laporta'nın seçim kampanyasının önde gelen yüzlerinden biri olan Valdes, 2019'da Barcelona altyapısında görev yapmış ancak yaşanan anlaşmazlıkların ardından dönemin sportif direktörü Patrick Kluivert'ın aldığı kararla görevinden uzaklaştırılmıştı.

Rüştü Reçber'in yerine oynamıştı

Haziran ayında Barcelona'ya geri dönmesi beklenen Valdes görevine ilişkin çalışmalara şimdiden başlarken, önümüzdeki yıllarda A takımda farklı roller alması bekleniyor. Rüştü Reçber'in Barcelona'ya transfer olduğu 2003-2004 sezonunda kaleci teslim alan Valdes, Katalan takımıyla birçok başarıya imza atmıştı.

Barcelona ile altı La Liga, üç Şampiyonlar Ligi, iki FIFA Kulüpler Dünya Kupası, iki UEFA Süper Kupa, altı İspanya Süper Kupası, ve iki İspanya Kral Kupası sevinci yaşayan Valdes, İspanya'dan ayrıldıktan sonra İngiltere ve Belçika'da top koştururken, Manchester United, Standard Liege ve Middlesbrough'da oynamıştı.

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