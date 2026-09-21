Barcelona efsanesi, Real Madrid'e sert bir çıkış yaparak, tarih boyunca hakem kararlarından en çok yararlanan takımın Real Madrid olduğunu vurguladı.

Barcelona'nın eski teknik direktörü ve kulübün efsanelerinden Carles Rexach, bugün pazartesi günü hayatını konu alan "Korkaklar İçin Koşu" adlı belgesel filminin gösterileceği için gündemin başında yer alıyor. Film, Mundo Deportivo yapımı olup Movistar Plus iş birliğiyle hazırlandı.

Bu galası vesilesiyle Rexach ile 2Cat radyosunun "Fikirler Kahvesi" programında bir röportaj yapıldı. Röportajda, dün oynanan ve büyük hakem tartışmalarına sahne olan Madrid derbisinin ardından, diğer konuların yanı sıra hakem meselesi de ele alındı.

Şunları söyledi: "Tarih boyunca sadece İspanya'da değil, Avrupa'da da en çok yararlanan takım Real Madrid oldu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyunculuk kariyerim boyunca hep kaybederdik. Başlangıçta güçlü bir şekilde savunduğum VAR sisteminin daha etkili olacağını düşünmüştüm. Ancak daha önce hakem ve yardımcılarıyla bir sorun varsa, şimdi aynı soruna ek olarak video teknolojisi sorumluları da eklendi ve kayda değer bir ilerleme sağlayamadık; hâlâ eskisiyle aynı durumdayız."

Rexach, Barcelona'nın sezona başlangıcı konusunda iyimserliğini dile getirdi: "Aşırı iyimserlikle ilgili bir durum değil bu; işler yolunda gidiyor, hatta mükemmel bir şekilde. Ancak konuya objektif ve önyargısız bakıldığında, Barcelona şu anda diğer İspanyol takımlarından tamamen farklı bir seviyede."

Şöyle devam etti: "Şu anda Barcelona'ya güçlü bir şekilde rakip olabilecek tek takım Paris Saint-Germain; geri kalanların hiçbir şansı yok. Farklı bir tempoyla oynuyorlar, koşuyorlar ve büyük çaba harcıyorlar. Bu oyuncuların hepsi kendi potansiyellerine inanıyor."

Rexach sözlerine şöyle devam etti: "Tecrübe aşamasına ulaştığınızda, biraz başarısızlık korkusu yaşayabilirsiniz; ama gençken işler yolunda gider."

Şöyle noktaladı: "Barcelona harika bir performans sergiliyor. Şu anda Real Madrid'in 6 puan önünde yer alıyorlar ve ara dönüşünden döndüğümüzde yakında Real Madrid'i kendi sahamızda karşılayacağız; bu da farkı dokuz puana çıkarabilir ve işte o zaman işler (Real Madrid için) kötüye gitmeye başlayacak."

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