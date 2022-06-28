Efsane oyuncu, başarılarla dolu Barcelona kariyerine farklı bir görevle dönüş yapacak.

Rafa Marquez, birçok başarı elde ettiği Barcelona'ya geri dönmek için hazırlıklara başladı. Meksikalı hoca, Sergi Barjuan'ın takımdan ayrılmasının ardından İspanyol kulübün B takımının yeni teknik direktörü olacak.

Barcelona'nın efsane kadrolarında forma şansı bulan ve oynadığı dönemde sevilen ve saygı duyulan bir oyuncu olan Marquez, kulübe farklı bir misyonla geri dönüş yapıyor.

GOAL'ün edindiği bilgilere göre, İspanyol ekibi ​​önümüzdeki birkaç gün içinde Meksikalı hoca ile anlaşma sağlayacak.

Ne söylendi?

Marquez'in çevresindeki kaynaklar, Rafa'nın Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya gelmeye karar verdiğini bildirdi.

Birkaç gün içinde Marquez'in, Barcelona kulübüne giderek anlaşmanın tüm detaylarını konuşup sözleşme imzalaması bekleniyor.

Rafa, geçen sezondan beri Barcelona B takımının yeni hocası olmak için oldukça istekliydi.

Ancak, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı ile olan yasal sorun, onun işe alınmasını engelledi.

Ve Barjuan kulübüyle çalışma kararı alarak 2. Grup'ta 57 puan toplamayı başardı.

Meksikalı hoca; 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Marquez'in Barcelona kariyeri

Barcelona'nın eski stoper, İspanyol deviyle La Liga, İspanya Süper Kupası, Kral Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası'nda çok şampiyonluk yaşadı.

Real Alcala'da ilk teknik direktörülük deneyimini yaşayan Marquez, başarılı hamleleri ve hocalık becerileriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Aynı bilgi kaynakları GOAL'e, Marquez'in gelişinin kulüp için çok önemli olduğunu söyledi.

Barcelona Başkanı Laporta'nın, kurumdaki farklı boşlukları Barça kimliğine sahip unsurlarla doldurma projesinin başladığını ve Meksikalı hocanın da bunun bir parçası olduğu ifade ediliyor.

Xavi Hernández'in teknik ekibine de dahil olması beklenen Marquez, bu teklife de sıcak baktı.

İlerleyen günlerde, Meksikalı hoca ile Barcelona arasındaki anlaşma resmiyet kazanacak.

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