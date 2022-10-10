Barcelona efsanesi Iniesta, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi konuştu: "Inter ile ilgili kötü anılarım var"

Inter üç maçta altı puan alırken, Barcelona sadece üç puan kazandı.

Barcelona efsanesi Andres Iniesta, Inter'le ilgili 'kötü anılara' sahip ve Nou Camp'e dönmeyi şu anda düşünmediğini söyledi.

Katalanlar, Inter'in San Siro'da 1-0'lık galibiyetinden bir hafta sonra Çarşamba günü dördüncü Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçında Inter'i konuk ediyor.

Dumfries'in son dakikadaki elle oynama pozisyonunu düşününce Inzaghi'nin oyuncuları için bu tartışmalı bir zaferdi.

Barcelona patronu Xavi, Katalanlara verilmeyen bir penaltı için oldukça itiraz etti.

Ne söylendi?

Iniesta, La Gazzetta Dello Sport'a verdiği demeçte, "Olaylar açıktı, maçın önemi göz önüne alındığında tabii ki takımı etkiledi" dedi.

"Barcelona'nın eleme umutlarını canlı tutması için bir galibiyet çok önemli. Inter'in harika bir takımı var, bu yüzden zor olacak.

"Barcelona'nın inisiyatif almasını bekliyorum, Inter ise bir beraberliğin onlar için iyi bir sonuç olacağı göz önüne alındığında derinde bekleyecek. Ayrıntılar Şampiyonlar Ligi'ni belirliyor ama Barcelona'nın bir adım öne geçme şansı var."

Inter üç maçta altı puan alırken, Barcelona sadece üç puan kazandı. Bu nedenle, kağıt üzerinde, Inter'in Kasım ayında Viktoria Plzen'i yenip Son 16'ya kalabilmesi için bir beraberlik yeterli olacaktır.

"İlk maçın sonucu Barcelona için çok olumsuzdu. Inter'e karşı oynanan maçlar her zaman heyecan vericidir; her şey olabilir,” diye devam etti Iniesta.

"Eleme nedeniyle ve sakatlandığım için kötü anılarım var. Çifte hayal kırıklığı oldu. İkinci maçta atmosfer inanılmazdı.”

Inter, 2010 yılında Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Pep Guardiola'nın Barcelona'sını yendi ve sonunda kupayı kaldırdı.

Xavi yorumu

Xavi'nin takımı hakkında konuşan Iniesta, "Dışarıdan bakıldığında, Barcelona'da duygusal bir istikrarsızlık olduğunu görebiliyorum" dedi.

"Zaferler güveni artırır, ancak şüphelerin ortaya çıkması için bir yenilgi yeterlidir. Harika bir oyun stili bulduklarına ve eksiksiz bir takıma sahip olduklarına inanıyorum. Şu ana kadar mükemmel bir sezon oldu."

Iniesta'yı gelecekte neler bekliyor?

“Burada bir yıl daha geçireceğim, sonra göreceğiz. Barcelona'ya dönmek isterdim ama hangi rolde olduğunu bilmiyorum. Antrenör, sportif direktör veya diğer. Her durumda, kendimi şekillendirmem gerekecek. Kendimi hala bir futbolcu olarak görüyorum.”