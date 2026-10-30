Barcelona dünya şampiyonunu kadrosuna katmak için harekete geçti: Yeni bir transfer ufukta beliriyor

Tottenham Hotspur'un İspanyol sağ beki Pedro Porro, Barcelona'nın radarına girdi. Çıkan haberlere göre kulüp başkanı Joan Laporta, Alman teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki takımın savunma hattını güçlendirmek için oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Barcelona uzmanları Xavi Campos ve Laia Tudel tarafından sunulan "Barca Reservat" podcast'inde, Katalan kulübünün 27 yaşındaki Porro'yu kadrosuna katma olasılığını değerlendirdiği belirtildi. Kulüp, oyuncunun hem savunmadaki hem de hücumdaki yeteneklerinden yararlanmayı, bunun yanı sıra Dünya Kupası'nda birlikte forma giymelerinden bu yana vatandaşı Lamine Yamal ile kurduğu uyumu da hesaba katıyor.

Haberlere göre Porro'nun Yamal'ın yanında yer alması, iki oyuncunun İspanya Milli Takımı'ndaki ortak performanslarında ortaya çıkan anlaşmanın da etkisiyle, Barcelona'nın sağ kanadına ek bir güç katabilir.

Ayrıca Tottenham'ın Premier Lig'de on dördüncü sırada yer alması, İspanyol bekin ayrılığını masadaki bir seçeneğe dönüştürebilir.

Transferi geciktiren mali şart

Porro, 2023 yazında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan 40 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu. "Transfermarkt" sitesine göre güncel piyasa değeri ise yaklaşık 45 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

Ancak transferin tamamlanması Barcelona için kolay olmayacak; çünkü kulübün, İspanyol savunmacıyla anlaşmak için gerekli mali kaynakları sağlamak amacıyla kış transfer döneminde bazı oyuncularını satması gerekiyor.

Barcelona'nın içinden bilgi sahibi kaynaklar, Fransız Jules Koundé'nin ayrılık için aday isimler arasında olabileceğine işaret ediyor. Takım, Eric Garcia, Xavi Espart, Andreas Christensen ve Koundé'nin sakatlıkları nedeniyle etkili eksikliklerle boğuştuktan sonra kulübün savunma seçeneklerini yeniden düzenlemeye ihtiyacı var.

Barcelona'nın savunmasını güçlendirmeye yönelik olası hamleleri, Real Madrid'e karşı oynanan ve Katalan ekibin bu sezonki ilk yenilgisini yaşadığı El Clasico maçındaki mağlubiyetinin ardından geliyor.