Barcelona, dikkat çekici bir geri dönüş umuyor, ancak Atlético Madrid'den ciddi bir rekabetle karşı karşıya

Marca'nın haberine göre, FC Barcelona Marc Cucurella'ya göz dikti. Ancak Chelsea'nin sol bek oyuncusu başka kulüplerin de ilgisini çekiyor. Örneğin Atlético Madrid de onun transferi için yarışta.

Cucurella, 2021 yazında Getafe'den İngiltere'ye transfer oldu. O dönemde 18 milyon euro ödeyen Brighton'da İspanyol milli oyuncu etkileyici bir performans sergiledi ve kesin olarak çıkışını yaptı.

İyi performansları sayesinde Chelsea'nin radarına giren oyuncu, 2022/23 sezonunda Londra ekibi tarafından transfer edildi ve kulüp, onun hizmetleri için 65 milyon sterlin ödedi. O zamandan beri Stamford Bridge'de vazgeçilmez bir isim haline geldi.

The Blues formasıyla 162 maçta forma giyen Cucurella, 9 gol attı ve 13 asist yaptı. Bu sezon da 23 kez milli olan oyuncu, ilk 11'in vazgeçilmez ismi ve şimdiden 49 maçta forma giydi.

Yine de İspanyol oyuncu daha önce memleketine dönmeye açık olduğunu belirtmişti ve kulüpler de bunun farkında. Örneğin, gençlik takımında oynadığı ve hatta ilk kez forma giydiği FC Barcelona, durumunu yakından takip ediyor. Şu anki şampiyon, Cucurella'yı 2020'de yaklaşık 12 milyon avroya Getafe'ye satmıştı.

Ancak Katalanlar, Atlético Madrid'den gelen ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Marca'ya göre Madridliler, Cucurella'nın transferini öncelik haline getirmiş ve en iyi şansa sahip gibi görünüyor.

Barcelona'nın zorlu mali durumu nedeniyle, Cucurella'nın fiyat etiketi göz önüne alındığında Atlético bir adım önde görünüyor. Transfermarkt, sol bek oyuncusunun değerini yaklaşık 50 milyon euro olarak tahmin ediyor.