Andreas Christensen'in sakatlık sorunları sürüyor. Danimarkalı oyuncunun Barcelona'nın pazar günü Riazor'da Deportivo La Coruña ile oynayacağı LaLiga maçında forma giyememesi en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor.

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Buna karşılık teknik direktör Hans Flick, A takımdaki ilk görünümünde dikkat çeken genç stoper Alex Campos'a güvenerek planını sürdürmeye niyetli.

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Katalan gazetesi Sport'un haberine göre Danimarkalı savunmacı bugün, cuma günü takım antrenmanına katılmadı ve bireysel olarak çalıştı. Bu durum, sağlığında sürpriz bir gelişme yaşanmadıkça oyuncunun yarın, cumartesi günü La Coruña'ya gitmesini zayıf bir ihtimal haline getiriyor.

Christensen, sakatlıktan dönmesinden kısa süre sonra bir antrenmanda ağrı hissetmişti. Kulüp geçen cuma oyuncunun hafif ağrılar yaşadığını açıklamış, Villarreal maçında forma giyip giyemeyeceğinin belirsiz olduğunu duyurmuştu.

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Bu yeni fiziksel sorun, Christensen'in Barcelona'da düzenli olarak forma giymesini engelleyen sakatlık sorunları zincirine bir halka daha ekliyor.

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Eski Chelsea oyuncusu, 4 yıl önce Barça'ya katılmasından bu yana fiziksel sorunlar nedeniyle maçların yarısından fazlasını kaçırdı.

Christensen'in Deportivo maçında forma giyememesi, Villarreal karşılaşması ve Bakü'deki Sabah maçının ardından üst üste üçüncü maçı kaçırması anlamına gelecek.

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Christensen, 2022 yazında İngiliz kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Chelsea'den bonservissiz olarak Barcelona'ya katılmıştı.

Danimarkalı savunmacı, 2021'de Londra ekibiyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.

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Christensen'in sakatlık nedeniyle yokluğu sürerken Flick, son dönemdeki savunma eksikliklerinden en çok yararlananlardan biri olan Alex Campos'a güvenmeye devam edecek.

Genç savunmacı, A takımdaki ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Sabah karşısında çıktı. İkinci yarıda oyuna giren oyuncu, övgü toplayan iyi bir performans sergiledi ve paslarında hiç hata yapmadı.

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Campos'un A takımla birlikte La Coruña'ya gitmesi ve Flick'in seçenekleri arasında yer almak için yeni bir şans elde etmesi bekleniyor. Ancak bu durum, liderlik yarışında önemli bir maç olan Johan Cruyff Stadı'ndaki Terrassa karşılaşmasında ona ihtiyaç duyan B takımı için bir kayıp anlamına geliyor.

İlk 11'e bakıldığında Pau Cubarsí'nin forma giymeye hazır olması ve stoper hattında Gerard Martín ile ikili oluşturması bekleniyor.

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Ancak Flick, Gerard Martín'i dinlendirmeyi tercih edip Eric García'yı stopere çekebilir ve Jules Koundé'yi sağ bekte tutabilir.

Öte yandan Barcelona, takım antrenmanlarına dönen Rodri Hernández'e yeniden kavuşuyor. Ancak oyuncunun maç temposunu yeniden yakalaması gerektiğinden ilk 11'de başlaması pek olası görünmüyor. Yine de Atletico Madrid ile oynanacak zorlu maç öncesinde bir süre forma şansı bulabilir.

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Barcelona, 36 puanla LaLiga'nın zirvesinde yer alıyor. İkinci sıradaki Real Madrid'le arasında 3, üçüncü sıradaki Atletico'yla arasında ise 5 puan fark bulunuyor.