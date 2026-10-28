Barcelona - Deportivo Alaves: Maç bilgileri

La Liga - Hafta 11 31 Eki 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Ligdeki gurur söz konusu: Yaralı devler Bask direncini sınayacak

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Barcelona, sezonun ligdeki ilk yenilgisinin ardından hemen toparlanmak için La Liga'da Deportivo Alaves'i Spotify Camp Nou'da ağırlıyor.

Hansi Flick'in takımı, geçen hafta sonu aynı statta Kylian Mbappe'nin son bölümde attığı iki golle Real Madrid'e 2-1 yenilmeden önce La Liga'da üst üste dokuz maç kazanmıştı. Bu mağlubiyet Barcelona'nın zirvedeki puan farkını üçe indirirken ikinci sıradaki Atletico Madrid'in baskısı da sürüyor.

Flick, El Clasico yenilgisinin ardından açık konuşarak takımının beklentilerin altında kalmasının başlıca nedeni olarak yeterince dinç olmamasını gösterdi. Alman teknik direktör, savunmadaki seçenekleri azalan kadrosunda bu maç öncesindeki en büyük endişesinin sakatlıklar olduğunu da belirtti.

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Alaves, La Liga'nın yedinci sırasındaki takım olarak Camp Nou'ya geliyor ve son haftalarda istikrarlı sonuçlar almakta zorlanıyor. Quique Sanchez Flores'in takımı son beş lig maçından yalnızca birini kazandı. Bu karşılaşmadan puan çıkarabilmek için sahada iyi organize olması gerekecek.

Barcelona'nın önceliği net: Taraftarı önünde yeniden galip gelmek ve La Liga'daki liderliğini korumak.

Kilit eşleşme: Lamine Yamal - Youssef Enríquez Lekhedim

Sağ kanattaki etkili isim: Barcelona'nın hücumdaki başlıca oyun kurucusu olmaya devam eden Lamine Yamal, sağ kanattan yaptığı etkili geri paslar ve bire birde rakibini geçme becerisiyle geride kurulan savunmaları aşabiliyor.

Bask ekibinin sol kanat savunmacısı: Málaga karşısında oyuna sonradan girerek maçın gidişatını değiştirmede kilit rol oynayan sol bek Youssef Enríquez Lekhedim, ligdeki en zorlu savunma görevlerinden biriyle karşı karşıya. Yamal'ın stoper ikilisini bire bir pozisyonlarda yakalamasını önlemek için pozisyon bilgisi ve müdahale zamanlaması belirleyici olacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona, sakatlıkları nedeniyle Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo ve Xavi Espart'tan bu maçta yararlanamayacak. Xavi Espart'ın geçen hafta sonu El Clasico yenilgisinde sakatlanması, zaten eksikleri bulunan savunma hattı üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Flick, Frenkie de Jong'un antrenmanlara döndüğünü ve oynayabilecek durumda olduğunu doğruladı. Bu da orta saha için sevindirici bir gelişme. Takımla ilgili yeni bilgiler, maçın başlama saatine yakın eklenecek.

Alaves, Barcelona deplasmanı öncesinde sakatlıkları bulunan Facundo Garces ve Mikel Rodriguez'den yoksun. Sanchez Flores'in kadrosunu dikkatli yönetmesi gerekecek. Oyuncuların durumuna ilişkin yeni bilgilerin maçtan önce gelmesi bekleniyor.

Form durumu

Barcelona, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında La Liga'da Real Madrid'e 2-1 yenilmesi, ligdeki dokuz maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Ondan önce Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2 kaybetmişti. Bu iki yenilgi öncesinde ise Real Betis'i 5-2, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti. Barcelona bu beş maçta 14 gol atıp 10 gol yedi.

Alaves, La Liga'daki son beş maçında bir beraberlik, bir galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında evinde Malaga ile 1-1 berabere kaldı; bir önceki karşılaşmasında ise Celta Vigo'ya 2-1 yenildi. Son üç maçında yalnızca iki gol atması, hücumdaki istikrarsızlığına işaret ediyor.

İkili rekabet

Bu iki takımın son karşılaşması Mayıs 2026'da oynandı ve Alaves, La Liga'daki maçta evinde 1-0 kazandı. Ondan önce Barcelona, Kasım 2025'te evinde 3-1 galip geldi. Son beş karşılaşmada Barcelona üç, Alaves ise iki galibiyet aldı. Barcelona bu maçlarda toplam 10 gol atıp üç gol yedi.