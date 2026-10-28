24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
La Liga
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoDeportivo Alaves
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Yardımcı:

Barcelona-Deportivo Alaves LaLiga maçı öncesi: Barcelona, dirençli Deportivo Alaves karşısında üstünlüğünü yeniden ortaya koymak istiyor

Barcelona - Deportivo Alaves
La Liga
Barcelona
Deportivo Alaves

Avrupa'daki hayal kırıklığının ardından El Clásico'da evinde 2-1 mağlup olan Barcelona, Málaga karşısında 89. dakikada bulduğu dramatik beraberlik golünün moraliyle Katalonya'ya gelen mücadeleci Alavés'i ağırlıyor.

Barcelona - Deportivo Alaves: Maç bilgileri

crest
La Liga - Hafta 11
Spotify Camp Nou

Ligdeki gurur söz konusu: Yaralı devler Bask direncini sınayacak

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barcelona, sezonun ligdeki ilk yenilgisinin ardından hemen toparlanmak için La Liga'da Deportivo Alaves'i Spotify Camp Nou'da ağırlıyor.

Hansi Flick'in takımı, geçen hafta sonu aynı statta Kylian Mbappe'nin son bölümde attığı iki golle Real Madrid'e 2-1 yenilmeden önce La Liga'da üst üste dokuz maç kazanmıştı. Bu mağlubiyet Barcelona'nın zirvedeki puan farkını üçe indirirken ikinci sıradaki Atletico Madrid'in baskısı da sürüyor.

Flick, El Clasico yenilgisinin ardından açık konuşarak takımının beklentilerin altında kalmasının başlıca nedeni olarak yeterince dinç olmamasını gösterdi. Alman teknik direktör, savunmadaki seçenekleri azalan kadrosunda bu maç öncesindeki en büyük endişesinin sakatlıklar olduğunu da belirtti.

Deportivo Alaves v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Alaves, La Liga'nın yedinci sırasındaki takım olarak Camp Nou'ya geliyor ve son haftalarda istikrarlı sonuçlar almakta zorlanıyor. Quique Sanchez Flores'in takımı son beş lig maçından yalnızca birini kazandı. Bu karşılaşmadan puan çıkarabilmek için sahada iyi organize olması gerekecek.

Barcelona'nın önceliği net: Taraftarı önünde yeniden galip gelmek ve La Liga'daki liderliğini korumak.

Kilit eşleşme: Lamine Yamal - Youssef Enríquez Lekhedim

Sağ kanattaki etkili isim: Barcelona'nın hücumdaki başlıca oyun kurucusu olmaya devam eden Lamine Yamal, sağ kanattan yaptığı etkili geri paslar ve bire birde rakibini geçme becerisiyle geride kurulan savunmaları aşabiliyor.

Bask ekibinin sol kanat savunmacısı: Málaga karşısında oyuna sonradan girerek maçın gidişatını değiştirmede kilit rol oynayan sol bek Youssef Enríquez Lekhedim, ligdeki en zorlu savunma görevlerinden biriyle karşı karşıya. Yamal'ın stoper ikilisini bire bir pozisyonlarda yakalamasını önlemek için pozisyon bilgisi ve müdahale zamanlaması belirleyici olacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona vs Deportivo Alaves Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • H. Flick

Barcelona, sakatlıkları nedeniyle Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo ve Xavi Espart'tan bu maçta yararlanamayacak. Xavi Espart'ın geçen hafta sonu El Clasico yenilgisinde sakatlanması, zaten eksikleri bulunan savunma hattı üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Flick, Frenkie de Jong'un antrenmanlara döndüğünü ve oynayabilecek durumda olduğunu doğruladı. Bu da orta saha için sevindirici bir gelişme. Takımla ilgili yeni bilgiler, maçın başlama saatine yakın eklenecek.

Alaves, Barcelona deplasmanı öncesinde sakatlıkları bulunan Facundo Garces ve Mikel Rodriguez'den yoksun. Sanchez Flores'in kadrosunu dikkatli yönetmesi gerekecek. Oyuncuların durumuna ilişkin yeni bilgilerin maçtan önce gelmesi bekleniyor.

Form durumu

BAR

BAR - Form

GET
K3-0
GAL
K1-4
BET
K2-5
PSG
K4-2
RMA
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ALA

ALA - Form

VAL
K0-1
ATH
B0-0
ATM
K1-2
CEL
K2-1
MAL
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Barcelona, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında La Liga'da Real Madrid'e 2-1 yenilmesi, ligdeki dokuz maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Ondan önce Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2 kaybetmişti. Bu iki yenilgi öncesinde ise Real Betis'i 5-2, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti. Barcelona bu beş maçta 14 gol atıp 10 gol yedi.

Alaves, La Liga'daki son beş maçında bir beraberlik, bir galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında evinde Malaga ile 1-1 berabere kaldı; bir önceki karşılaşmasında ise Celta Vigo'ya 2-1 yenildi. Son üç maçında yalnızca iki gol atması, hücumdaki istikrarsızlığına işaret ediyor.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

BarcelonaÇizimDeportivo Alaves
4
0
1
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
MS
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
MS
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
MS
10Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bu iki takımın son karşılaşması Mayıs 2026'da oynandı ve Alaves, La Liga'daki maçta evinde 1-0 kazandı. Ondan önce Barcelona, Kasım 2025'te evinde 3-1 galip geldi. Son beş karşılaşmada Barcelona üç, Alaves ise iki galibiyet aldı. Barcelona bu maçlarda toplam 10 gol atıp üç gol yedi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
109014011+2927
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
K
K
K
K
K
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
K
K
K
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
B
K
K
B
K
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
K
K
K
K
K
6
SevillaSevillaSEV
105231616017
K
K
B
K
K
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
B
K
K
B
K
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
K
K
B
B
B
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
B
K
B
K
B
10
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
K
B
K
K
K
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
K
B
K
B
K
12
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
K
K
K
B
K
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
K
K
B
K
K
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
K
K
B
B
K
15
ElcheElcheELC
102441417-310
K
B
B
K
K
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
K
B
B
K
K
17
GetafeGetafeGET
10235515-109
K
B
K
K
K
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
K
B
B
K
K
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
B
K
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin