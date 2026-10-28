Barcelona - Deportivo Alavés: Maç bilgileri

La Liga - Hafta 11 31 Eki 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Yaralı dev, Bask ekibinin direnci karşısında ligdeki üstünlüğünü korumak istiyor

Getty Images

Barcelona, sezonun ligdeki ilk yenilgisinin ardından hemen karşılık vermek için La Liga'da Deportivo Alavés'i Spotify Camp Nou'da ağırlıyor.

Hansi Flick'in ekibi, Kylian Mbappe'nin son bölümde attığı iki golle Real Madrid'e geçen hafta sonu aynı statta 2-1 yenilmeden önce La Liga'da üst üste dokuz maç kazanmıştı. Bu yenilgi, Barcelona'nın zirvedeki puan farkını üçe indirdi. İkinci sıradaki Atletico Madrid de baskısını sürdürüyor.

Flick, El Clasico yenilgisinin ardından açık konuşarak takımının beklentilerin altında kalmasının başlıca nedeni olarak yeterince dinç olmamasını gösterdi. Alman teknik direktör, savunmadaki seçenekleri azalan kadrosunda bu maç öncesindeki en büyük endişesinin sakatlıklar olduğunu da belirtti.

Getty Images

La Liga'da yedinci sırada bulunan Alavés, son haftalarda istikrar sağlamakta zorlandı. Quique Sanchez Flores'in ekibi son beş lig maçından yalnızca birini kazandı. Bu karşılaşmadan puan çıkarabilmek için sahada iyi organize olması gerekecek.

Barcelona'nın önceliği belli: Taraftarı önünde yeniden kazanmak ve La Liga'nın zirvesindeki yerini korumak.

Kilit eşleşme: Lamine Yamal - Youssef Enríquez Lekhedim

Sağ kanattaki yaratıcı güç: Barcelona'nın hücumdaki başlıca oyun kurucusu olan Lamine Yamal, sağ kanattan yaptığı etkili geriye paslar ve bire birde rakibini geçme becerisiyle geride kurulan savunmaları açabiliyor.

Bask ekibinin sol bekine zorlu görev: Málaga karşısında oyuna sonradan girerek maçın gidişatını değiştirmede kilit rol oynayan sol bek Youssef Enríquez Lekhedim, ligdeki en zorlu savunma görevlerinden biriyle karşı karşıya. Yamal'ın iki stoperi bire bir yakalamasını önlemek için pozisyon bilgisi ve müdahale zamanlaması kritik olacak.

Taktik analiz ve muhtemel 11'ler

FC Barcelona (4-3-3): Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Olmo; Yamal, Lewandowski,Raphinha.

Deportivo Alavés (5-3-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini, Lekhedim, Parada; Blanco, Ibáñez, Aleñá; Boyé, Mañas.

Maça dair taktik beklenti: Evinde maçın açık ara favorisi olan Barcelona, kanatlarda agresif biçimde sayısal üstünlük kurarak ve rakip yarı sahadaki baskısını sürdürerek Alavés'i kendi sahasına hapsetmeyi hedefliyor. Alavés ise merkezi kapatıp rakibinin uzun süre topa sahip olmasına dayanarak Lucas Boyé ve son dönemde formda olan Aitor Mañas ile hızlı, doğrudan kontra ataklar geliştirmeye çalışacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona, bu maça sakatlıkları nedeniyle Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo ve Xavi Espart'tan yoksun çıkacak. Geçen hafta sonu El Clasico'da alınan yenilgi sırasında sakatlanan Xavi Espart'ın yokluğu, savunmada zaten kısıtlı seçenekleri bulunan takımın üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Flick, Frenkie de Jong'un antrenmanlara döndüğünü ve oynayabilecek durumda olduğunu doğruladı. Bu gelişme orta saha için sevindirici. Takımla ilgili diğer gelişmeler maç saatine yakın paylaşılacak.

Alavés, Barcelona deplasmanı öncesinde sakatlıkları bulunan Facundo Garces ve Mikel Rodriguez'den yararlanamayacak. Sanchez Flores'in kadrosunu dikkatli yönetmesi gerekecek. Oyuncuların durumuna ilişkin yeni bilgilerin maçtan önce gelmesi bekleniyor.

Form durumu

Barcelona, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Son maçında Real Madrid'e La Liga'da 2-1 yenilmesi, ligdeki dokuz maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Bundan önce Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2 kaybetmişti. Bu iki yenilgiden önce ise Real Betis'i 5-2, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti. Barcelona, söz konusu beş maçta 14 gol atıp 10 gol yedi.

Alavés, La Liga'daki son beş maçında bir beraberlik, bir galibiyet ve üç yenilgi aldı. Son maçında evinde Malaga ile 1-1 berabere kaldı; bir önceki karşılaşmada ise Celta Vigo'ya 2-1 yenildi. Son üç maçında yalnızca iki gol atması, hücumdaki istikrarsızlığını gösteriyor.

İki takım arasındaki maçlar

İki takım en son Mayıs 2026'da karşılaştı ve Alavés, La Liga'daki bu maçı evinde 1-0 kazandı. Ondan önce Kasım 2025'te Barcelona, evindeki karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmıştı. Son beş karşılaşmada Barcelona üç, Alavés iki galibiyet aldı. Barcelona bu maçlarda toplam 10 gol atıp üç gol yedi.