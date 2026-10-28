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Barcelona-Deportivo Alaves La Liga maçı öncesi: Barcelona, dirençli Deportivo Alaves karşısında üstünlüğünü yeniden göstermek istiyor

Barcelona - Deportivo Alaves
La Liga
Barcelona
Deportivo Alaves

Avrupa’da yaşadığı hayal kırıklığının ardından El Clásico’da evinde 2-1 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşayan Barcelona, Málaga karşısında 89. dakikada bulduğu dramatik beraberlik golünün moraliyle Katalonya’ya gelen dişli Deportivo Alavés’i ağırlıyor.

Barcelona - Deportivo Alavés: Maç bilgileri

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La Liga - Hafta 11
Spotify Camp Nou

Yaralı dev, Bask ekibinin direnci karşısında ligdeki üstünlüğünü korumak istiyor

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barcelona, sezonun ligdeki ilk yenilgisinin ardından hemen karşılık vermek için La Liga'da Deportivo Alavés'i Spotify Camp Nou'da ağırlıyor.

Hansi Flick'in ekibi, Kylian Mbappe'nin son bölümde attığı iki golle Real Madrid'e geçen hafta sonu aynı statta 2-1 yenilmeden önce La Liga'da üst üste dokuz maç kazanmıştı. Bu yenilgi, Barcelona'nın zirvedeki puan farkını üçe indirdi. İkinci sıradaki Atletico Madrid de baskısını sürdürüyor.

Flick, El Clasico yenilgisinin ardından açık konuşarak takımının beklentilerin altında kalmasının başlıca nedeni olarak yeterince dinç olmamasını gösterdi. Alman teknik direktör, savunmadaki seçenekleri azalan kadrosunda bu maç öncesindeki en büyük endişesinin sakatlıklar olduğunu da belirtti.

Deportivo Alaves v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

La Liga'da yedinci sırada bulunan Alavés, son haftalarda istikrar sağlamakta zorlandı. Quique Sanchez Flores'in ekibi son beş lig maçından yalnızca birini kazandı. Bu karşılaşmadan puan çıkarabilmek için sahada iyi organize olması gerekecek.

Barcelona'nın önceliği belli: Taraftarı önünde yeniden kazanmak ve La Liga'nın zirvesindeki yerini korumak.

Kilit eşleşme: Lamine Yamal - Youssef Enríquez Lekhedim

Sağ kanattaki yaratıcı güç: Barcelona'nın hücumdaki başlıca oyun kurucusu olan Lamine Yamal, sağ kanattan yaptığı etkili geriye paslar ve bire birde rakibini geçme becerisiyle geride kurulan savunmaları açabiliyor.

Bask ekibinin sol bekine zorlu görev: Málaga karşısında oyuna sonradan girerek maçın gidişatını değiştirmede kilit rol oynayan sol bek Youssef Enríquez Lekhedim, ligdeki en zorlu savunma görevlerinden biriyle karşı karşıya. Yamal'ın iki stoperi bire bir yakalamasını önlemek için pozisyon bilgisi ve müdahale zamanlaması kritik olacak.

Taktik analiz ve muhtemel 11'ler

FC Barcelona (4-3-3): Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Olmo; Yamal, Lewandowski,Raphinha.

Deportivo Alavés (5-3-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini, Lekhedim, Parada; Blanco, Ibáñez, Aleñá; Boyé, Mañas.

Maça dair taktik beklenti: Evinde maçın açık ara favorisi olan Barcelona, kanatlarda agresif biçimde sayısal üstünlük kurarak ve rakip yarı sahadaki baskısını sürdürerek Alavés'i kendi sahasına hapsetmeyi hedefliyor. Alavés ise merkezi kapatıp rakibinin uzun süre topa sahip olmasına dayanarak Lucas Boyé ve son dönemde formda olan Aitor Mañas ile hızlı, doğrudan kontra ataklar geliştirmeye çalışacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona vs Deportivo Alaves Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • H. Flick

Barcelona, bu maça sakatlıkları nedeniyle Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo ve Xavi Espart'tan yoksun çıkacak. Geçen hafta sonu El Clasico'da alınan yenilgi sırasında sakatlanan Xavi Espart'ın yokluğu, savunmada zaten kısıtlı seçenekleri bulunan takımın üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Flick, Frenkie de Jong'un antrenmanlara döndüğünü ve oynayabilecek durumda olduğunu doğruladı. Bu gelişme orta saha için sevindirici. Takımla ilgili diğer gelişmeler maç saatine yakın paylaşılacak.

Alavés, Barcelona deplasmanı öncesinde sakatlıkları bulunan Facundo Garces ve Mikel Rodriguez'den yararlanamayacak. Sanchez Flores'in kadrosunu dikkatli yönetmesi gerekecek. Oyuncuların durumuna ilişkin yeni bilgilerin maçtan önce gelmesi bekleniyor.

Form durumu

BAR

BAR - Form

GET
K3-0
GAL
K1-4
BET
K2-5
PSG
K4-2
RMA
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ALA

ALA - Form

VAL
K0-1
ATH
B0-0
ATM
K1-2
CEL
K2-1
MAL
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Barcelona, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Son maçında Real Madrid'e La Liga'da 2-1 yenilmesi, ligdeki dokuz maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Bundan önce Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2 kaybetmişti. Bu iki yenilgiden önce ise Real Betis'i 5-2, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti. Barcelona, söz konusu beş maçta 14 gol atıp 10 gol yedi.

Alavés, La Liga'daki son beş maçında bir beraberlik, bir galibiyet ve üç yenilgi aldı. Son maçında evinde Malaga ile 1-1 berabere kaldı; bir önceki karşılaşmada ise Celta Vigo'ya 2-1 yenildi. Son üç maçında yalnızca iki gol atması, hücumdaki istikrarsızlığını gösteriyor.

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

BarcelonaÇizimDeportivo Alaves
4
0
1
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
MS
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
MS
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
MS
10Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

İki takım en son Mayıs 2026'da karşılaştı ve Alavés, La Liga'daki bu maçı evinde 1-0 kazandı. Ondan önce Kasım 2025'te Barcelona, evindeki karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmıştı. Son beş karşılaşmada Barcelona üç, Alavés iki galibiyet aldı. Barcelona bu maçlarda toplam 10 gol atıp üç gol yedi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
109014011+2927
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
K
K
K
K
K
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
K
K
K
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
B
K
K
B
K
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
K
K
K
K
K
6
SevillaSevillaSEV
105231616017
K
K
B
K
K
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
B
K
K
B
K
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
K
K
B
B
B
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
B
K
B
K
B
10
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
K
B
K
K
K
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
K
B
K
B
K
12
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
K
K
K
B
K
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
K
K
B
K
K
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
K
K
B
B
K
15
ElcheElcheELC
102441417-310
K
B
B
K
K
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
K
B
B
K
K
17
GetafeGetafeGET
10235515-109
K
B
K
K
K
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
K
B
B
K
K
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
B
K
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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