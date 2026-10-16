Barcelona'nın sportif üstünlük ile ekonomik başarıyı bir arada yürütme kapasitesini kanıtladığı bir yazın ardından, Deco ve Hansi Flick'in çalışmasının meyveleri net biçimde görülmeye başladı. Kulüp, kadro derinliğini güçlendirmeyi ve transferlerinin piyasa değerini 116 milyon eurodan fazla artırmayı başardı; aynı dönemde başta Manchester United ve Suudi Arabistan ekibi Al Hilal olmak üzere büyük kulüpler ağır kayıplar yaşadı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre Barcelona, 1:1 oranındaki mali fair play kuralına geri dönmenin avantajını kullandı. Bu durum kulübün oyuncularla normal şekilde sözleşme imzalamasına imkân tanıdı ve Deco'nun liderliğindeki sportif direktörlüğün, her mevkide en az iki alternatif barındıran, birbirine yakın, hatta zaman zaman daha üstün seviyelerde dengeli bir kadro kurmasını sağladı.

Bu derinlik takımın performansına da yansıdı; Barcelona, sahada hangi isimler olursa olsun kimliğini ve oyun anlayışını korudu ve ilk on resmî maçında on galibiyet elde etti. Takımın maç başına gol ortalaması 4,3'e ulaştı, her dört dakikada bir isabetli şut çıkardı.

Kazanımlar yalnızca saha içi sonuçlarla sınırlı kalmadı, oyuncuların piyasa değerine de uzandı. Futbol gözlemevi "CIES"in araştırmasına göre Barcelona, son beş yılda transferlerinin değerinde 116 milyon euroyu aşan bir artış sağladı; bu hesaplamada yerli oyuncular dışarıda bırakıldı.

Araştırma yerli oyuncuları da kapsasaydı, Katalan kulübü sıralamada daha yukarıya çıkmaya aday olacaktı. Listenin zirvesinde 527 milyon euroluk artışla Eintracht Frankfurt, ardından 526 milyon euroluk kazançla Real Madrid yer aldı.

Real Madrid'in kazançları, yıldızlarından bazılarının piyasa değerindeki yükselişten kaynaklandı; kulübün fiilî sermaye kazancı 27 milyon euro olurken, teorik kazançları 499 milyon euroya ulaştı. Bedelsiz olarak katılan ve piyasa değeri 160 milyon euroyu aşan Kylian Mbappé ile değeri 30 milyon eurodan 125 milyon euroya çıkan Arda Güler, bu artışın önemli bir bölümünü oluşturdu.

Öte yandan Suudi kulüpleri varlıklarının değerinde sert bir düşüşle karşılaştı. Al Hilal, araştırmaya dahil edilen kulüpler arasında 502 milyon euroluk kayıpla en kötü tabloyu kaydetti. Avrupa'da ise en çok zarar gören takım, 405 milyon euroluk gerilemeyle Manchester United oldu.