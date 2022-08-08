Katalan ekibi maaş indirimine yanaşmayan De Jong'a karşı yeni bir yol izlemeye karar verdi.

Barcelona, Frenkie De Jong'a mevcut kontratındaki usulsüzlüklere dair kanıtların kulübün elinde olduğunu bildirdi.

Kulüp, Manchester United'ın listesinde yer alan Hollandalı oyuncuya daha önce iki seçenek sunmuştu.

Ancak takımdan ayrılmak istemeyen De Jong maaşında indirime gitmeye de sıcak bakmıyor. Bu durum karşısında Barcelona farklı bir stratejiye yöneldi.

Sözleşme tehdidi

The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre; Laporta ve ekibi, bir önceki yönetim tarafından imzalanan sözleşmenin iptali için mahkemeye başvurma seçeneğini değerlendiriyor.

Kulüp yönetimi, De Jong'dan Josep Maria Bartomeu döneminde yapılan sözleşmeyi iptal edip eski kontratındaki şartlara dönmesini istiyor.

Where will De Jong be playing his club football this season? Barcelona

Manchester United

Chelsea 6452 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. Where will De Jong be playing his club football this season? 46% Barcelona

40% Manchester United

14% Chelsea 6452 Oylar

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; De Jong'un 2019'daki sözleşmesinde 14 milyon euro garanti ücretin yanı sıra, maçların %60'ında forma giydiği takdirde 2 milyon euro bonus ve ayrıca şampiyonluk bonusları bulunuyordu.

2024'te 28 milyon euro kazanabilir

2020'de Barcelona ile sözleşme yenileyen De Jong'un maaşı önemli ölçüde yükseldi. Marca'ya göre yeni kontratta yer alan 18 milyon euro garanti ücret sadakat bonusuyla 21 milyon euro'ya, diğer bonuslarla birlikte ise 23-24 milyon euro seviyesine ulaşabiliyor.

Barça'yı 2023/24 sezonunda daha da yüklü bir fatura bekliyor. 18 milyon euro'ya eklenen toplam 10 milyon euro bonus, De Jong'a verilecek çekin miktarını 28 milyon euro'ya taşıyabilir.

De Jong'un kulüpteki ilk sezonunda pandeminin patlak vermesi nedeniyle Barcelona birçok ismin sözleşmesini yeniden yapılandırmıştı.

Hollandalı yıldız 14 milyon euro yerine ilk sezonunda 3 milyon euro, ikinci sezonunda 9 milyon euro kazanmış, aradaki farklar ise yeni sözleşmedeki yıllık ücrete ötelenmişti.