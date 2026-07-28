Marc Casado, Barcelona kafilesini East Midlands'e taşıyan uçağa binerken, teknik direktör Hansi Flick'in ayrılığının önünü açmasının ardından geleceği uçağın kendisinden bile daha havada asılı kalmıştı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Alman teknik adam, Katalan kulübünün yönetimine, genç orta saha oyuncusu için sunulan teklifleri dinlemekte bir sakınca görmediğini bildirdi; bu mevkide sayısal bir fazlalık olduğuna ikna olmuş durumda; hatta Frenkie de Jong'un sakatlığı ve ameliyat olmaya ihtiyacının bulunup bulunmadığının netleşmemesine rağmen.

Barcelona, mali beklentilerinin altında kalan ilk teklifi reddetti ve mevcut yaz transfer piyasasının çılgınlığından faydalanarak taleplerinin tavanını yükseltmeye karar verdi. Yönetim, 22 yaşındaki Casado'nun satış bedelini 40 milyon euro olarak belirledi; bu, "La Masia" akademisi mezunlarından biri olması ve satışının herhangi bir muhasebe amortismanı gerektirmemesi nedeniyle, mali fair play kurallarına göre kulüp için net kâr niteliğinde bir transfer olacak.

Casado, ünlü menajeri Jorge Mendes aracılığıyla çevresindeki ilginin boyutunu gayet iyi biliyor. Mendes, birkaç gün önce başkan Joan Laporta, sportif direktör Deco ve Alejandro Echevarría ile bir akşam yemeği masasında bir araya gelmişti; bu, "Gestifute" ajansındaki müvekkillerinden biri olan Karim Adeyemi'nin tanıtımının arifesinde gerçekleşmişti.

Bu gelişme, Suudi ilgisinin oyuncuya devam etmesiyle eş zamanlı olarak geliyor; öyle ki Suudi kulüpleri devasa meblağlar ödemeye hazır olduklarını gösterdi. Nitekim son olarak El Hilal kulübü 24 yaşındaki kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i transfer etmek için 80 milyon euro ödemişti.

Casado, geçen cuma spor tesislerinde Barcelona'nın Europa takımını 4-1 yendiği hazırlık maçının ikinci yarısında forma giymişti.

Oyuncu, süre alma konusunda belirgin bir gerileme yaşıyor. 2024-2025 sezonunda en çok forma giyen onuncu oyuncu olarak 2447 dakika sahada kalıp bu süreçte İspanya Milli Takımı'na ilk davetini alan Casado'nun dakikaları, geçen sezon tüm müsabakalarda yalnızca 1397 dakikaya düştü ve en çok forma giyenler sıralamasında on sekizinci sıraya geriledi.