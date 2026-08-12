Aston Villa, Paris Saint-Germain karşısında oynayacağı UEFA Süper Kupa finaline, 40 yılı aşkın süredir vitrinine giremeyen kupayı yeniden kazanma hedefiyle çıkıyor. Takım bu hedefinde, şampiyonluğa uzanan yolda Barcelona'yı kurban ettiği tarihi bir anıya yaslanıyor.

İngiliz ekibinin UEFA Süper Kupa tarihinde tek bir şampiyonluğu bulunuyor ve bu şampiyonluk, Barcelona'yı gidiş-dönüş maçları toplamında 3-1 mağlup ettiği 1982 sezonuna dayanıyor. Bu, takımın turnuvadaki ilk ve şu ana kadar tek kupası oldu.

Aston Villa, gidiş maçını 1-0 kazanarak avantaj yakalamış, ardından rövanşta da 2-1'lik galibiyetle üstünlüğünü perçinleyerek Katalan devinin karşısında kupayı müzesine götürmüştü.

Aradan 44 yıl geçtikten sonra, Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, kupayı yeniden kazanma fırsatının önünde duruyor. Paris Saint-Germain'i yenmeyi başarması halinde, "Squawka" istatistiklerine göre turnuva tarihinde iki UEFA Süper Kupa şampiyonluğu arasındaki en uzun süreye sahip takım olarak yeni bir rekora imza atacak.

Aston Villa, Paris Saint-Germain karşısında bu başarısını tekrarlayabilirse, turnuvada iki şampiyonluk arasındaki en uzun süreye dair mevcut rekoru da kıracak. Halihazırda 24 yıl olan bu rekor, 1977 ve 2001 sezonlarının şampiyonu Liverpool ile 1980 ve 2004 yıllarında kupayı kazanan Valencia arasında paylaşılıyor.

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