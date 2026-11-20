Faslı futbolcu Abdessamad Ezzalzouli, saha dışında yeni bir hukuki krizle karşı karşıya. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), oyuncu ile eski menajerlik ajansı "Vergette Sports" arasında yaklaşık dört yıldır süren anlaşmazlığa son noktayı koydu. Mahkeme, münhasır temsil sözleşmesini tek taraflı feshettiği gerekçesiyle Ezzalzouli'yi 230 bin euroyu aşan tazminat ödemeye mahkûm etti. Bu karar, Real Betis'in kanat oyuncusunu mali ve hukuki baskı altına sokabilir.

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Kökleri oyuncunun İspanya'daki gelişim yıllarına uzanan dava, sıradan bir sözleşme anlaşmazlığından ibaret değil. Dava; kişisel ve maddi destekle başlayan, oyuncunun profesyonel kariyerinin kritik bir döneminde ajansını değiştirme kararı almasının ardından mahkemelik olan bir ilişkinin ayrıntılarını barındırıyor.

Dava dosyasındaki ayrıntılara göre Ezzalzouli'nin "Vergette Sports" ajansıyla ilişkisi, münhasır temsil anlaşmasının 18 Aralık 2019'da resmen imzalanmasından önce, kariyerinin erken bir dönemine uzanıyor. Bu bilgileri İspanyol gazetesi "Marca" aktardı.

O dönemde ilişki yalnızca sportif ve sözleşmeye dayalı konularla sınırlı kalmadı. Ajansın İspanya'daki temsilcileri, ilk yıllarından itibaren yeteneği ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Faslı oyuncuyla yakın bir kişisel ilişki kurmaya özen gösterdi.

Ajans, oyuncunun antrenmanlara günlük ulaşım masraflarını üstlendi, ihtiyaç duyduğu spor malzemelerini sağladı ve ailesine, kira giderleri de dahil olmak üzere bazı geçim yükümlülüklerini kapsayan maddi yardımlarda bulundu.

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Ezzalzouli'nin İspanyol kulübü Hércules'e transferinin arkasında da ajans vardı. Oyuncu burada yeteneklerini daha fazla sergilemeye başladı ve zamanla İspanyol futbolunun önde gelen birçok kulübünün ilgi odağı haline geldi.

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Ezzalzouli, Barcelona'ya transfer olarak kariyerinde büyük bir adım atmaya yaklaştığı sırada "Vergette Sports" ile olan sözleşme ilişkisini tek taraflı olarak sona erdirme kararı aldı ve ardından Javier Garrido'nun yönettiği "Integral Football" ajansıyla anlaştı.

Ajans değişikliği kritik bir döneme denk geldi. Yeni şirket, oyuncunun Katalan kulübüne transferinin tamamlanmasında rol oynadı. Ezzalzouli bunun ardından, en önemlisi Osasuna olmak üzere çeşitli duraklardan geçti ve sonunda Real Betis'te istikrarı yakaladı.

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Faslı kanat oyuncusunun kariyerindeki yükselişe rağmen eski ajansıyla yaşadığı anlaşmazlık sona ermedi. "Vergette Sports", oyuncunun sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve münhasır temsil anlaşmasını hukuki bir gerekçe olmadan feshettiğini öne sürünce mesele yıllarca süren bir hukuk mücadelesine dönüştü.

230 bin euroluk karar: Ezzalzouli ödeme yapmadı

Resmi mücadele, Mayıs 2022'de "Vergette Esportes Gestão e Marketing Ltda" şirketinin Spor Tahkim Mahkemesi nezdinde Ezzalzouli aleyhine tahkim başvurusunda bulunmasıyla başladı.

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Yıllar süren işlemler ve müzakerelerin ardından mahkeme, 5 Mayıs 2026'da kararını açıkladı ve eski ajansı haklı buldu. Mahkeme, oyuncunun münhasır temsil sözleşmesini tek taraflı ve meşru bir gerekçe olmadan feshettiğini, bunun da taraflar arasında imzalanan anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini teyit etti.

Bu doğrultuda mahkeme, Real Betis oyuncusunu eski ajansına toplamda yaklaşık 230 bin euro tazminat ödemeye mahkûm etti. Karar, anlaşmazlığı yargısal açıdan sonlandırdı.

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Ancak şaşırtıcı olan, davaya ilişkin bilgilere göre Ezzalzouli'nin kararı hâlâ yerine getirmemiş olması. Oyuncu, kararın üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen kendisine yüklenen mali yükümlülüğü görmezden gelmeyi sürdürüyor.

Yeni ajans ve soru işaretleriyle dolu bir gelecek

Öte yandan Ezzalzouli, "Integral Football" ajansıyla da uzun süre devam etmedi. Oyuncu, ailesinin sözleşme dosyalarının yönetimine ilişkin bazı ayrıntılara müdahil olduğu konuşulurken geçen sezonun sonunda temsilcilerini yeniden değiştirme kararı aldı.

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Ezzalzouli'yi şu anda Alejandro Camaño'nun başında bulunduğu "Footfeel ISM" temsil ediyor. Oyuncu ise takımın öne çıkan isimlerinden biri haline geldiği ve Avrupa kupalarında dikkat çekici performanslar sergilediği Real Betis'te kariyerini sürdürüyor.

Saha içindeki parlak performansı ile saha dışında peşini bırakmayan mali anlaşmazlık arasında kalan Ezzalzouli, yargısal olarak karara bağlanmasına rağmen fiilen henüz kapanmamış bir dosyayla karşı karşıya. Tazminatın ödenmesi meselesi ise profesyonel kariyerinin en karmaşık dönemlerinden birinde en önemli anlaşmazlık noktası olmayı sürdürüyor.