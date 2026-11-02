Ronald Araujo, Anfield'da kısa sürede taraftarların gözdesi hâline gelerek Merseyside'daki uzun vadeli geleceğine ilişkin yoğun spekülasyonlara yol açtı. Yaz aylarında Barcelona'dan Liverpool'a bir sezonluğuna kiralık olarak katılan Uruguaylı millî futbolcu, takımda kalıcı olarak kalma ihtimaline sonunda değindi.

Reklam

Merseyside'da hemen fark yarattı

Barcelona kaptanlığının sonlarına doğru yaşadığı hayal kırıklığı giderek belirginleşen Araujo, ihtiyaç duyduğu ortam değişikliğini aradı. Liverpool, oyuncuyu bir sezonluğuna kiraladı. Anlaşmada 47 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Uruguaylı oyuncu, İngiliz futboluna sorunsuz uyum sağladı. Andoni Iraola yönetiminde ilk 11'in sağ beki olarak başarılı bir performans sergiledi ve kısa sürede Anfield taraftarlarının gözdesi oldu.

Ayakları yere basıyor

Gördüğü büyük ilgiye ve bonservisinin alınması yönünde artan çağrılara rağmen savunmacı, geleceğe fazla odaklanmıyor. Sky Sports'a verdiği yakın tarihli röportajda Araujo, yeni taraftarlarından gördüğü sıcak karşılamayı dile getirirken uzun vadeli bir sözleşme konusunda konuşmaktan kaçındı.

“İnsanların sevgisi için minnettarım, çok minnettarım. Gerçekten teşekkür ederim!” dedi. “[Ancak] daha çok zaman var. Onlar karar verdiğinde ne olacağını bilmiyorsam gelecek hakkında konuşamam, çünkü önümüzde daha çok ay var.

Reklam Reklam

“Her günün tadını çıkarmaya, elimden gelen her şeyi vermeye, çalışmaya ve gelişmeye devam etmeye, kupalar kazanabilmemiz için takıma yardımcı olmaya çalışıyorum.”

Related Topics

Bu sezona odaklanıyor

Kiralık oyuncu, yazın nereye gideceğini düşünmek yerine tamamen Liverpool'a kupa kazandırmaya odaklanıyor. Bakış açısını anlatan Araujo şunları ekledi: “Takıma çok inanıyorum. Deneyimli, genç ve çok yetenekli oyunculardan oluşan harika bir takımımız var. Çalışmaya devam etmeliyim; gelecekte ne olacağını göreceğiz.”

Sahadaki katkıları da bu kararlılığını gösteriyor. Villarreal'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde attığı unutulmaz gol tribünlerde büyük sevinç yarattı. Ardından Brighton ve Chelsea maçlarında savunmada üst düzey performanslar sergileyerek üst üste iki kez maçın oyuncusu seçildi.

Reklam

Avrupa'da toparlanma zamanı

Araujo'nun önündeki ilk görev, Liverpool'un Arsenal karşısında aldığı can sıkıcı 1-0'lık yenilginin ardından toparlanmasına yardımcı olmak. Liverpool, çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

Bu zorlu Avrupa sınavında olağanüstü formunu sürdürmesi büyük önem taşıyor. Savunmacı, dikkat çekici performanslar sergilemeye devam ederse sezon ilerledikçe Barcelona'yla uzun vadeli bağları daha da zayıflayacak.