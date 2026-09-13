Barcelona, La Liga'nın beşinci haftasında Levante'yi 4-2 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini elde etti ve mükemmel başlangıcını sürdürdü. Katalan ekibi maçın uzun bölümlerinde üstünlüğünü ortaya koydu, ancak son dakikalarda gözle görülür şekilde geriledi ve ev sahibi takıma karşılaşmaya dönme fırsatı verdi.

Barcelona, Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu yenmesinden birkaç saat sonra, ligin zirvesini 3 puan farkla geri almak amacıyla maça çıktı. Hansi Flick her zamanki 4-3-3 dizilişini tercih etti; hücum hattında Gordon, Raphinha ve Lamine Yamal yer alırken, orta sahada Rodri ilk 11'de başladı.

İlk gol, topu ceza sahasının kenarında alan Xavi Espart aracılığıyla geldi. Topla ilerledikten sonra dar bir açıdan ustaca bir yer düz şut çekti ve top 5. dakikada ağlarla buluştu, böylece Barcelona erken bir üstünlük yakaladı.

Golden sonra Barcelona her zamanki tarzını dayatmaya devam etti; top hakimiyeti ve sürekli hareketle, tüm hatlardaki oyuncularının parlak performansından faydalandı. Levante ise 16. dakikada Ratkov ve Brugué'nin iki denemesiyle bir tepki aramaya çalıştı, ancak Katalan ekibinin savunması sağlam kaldı ve iki denemeyle de maçın gidişatını değiştirmeye izin vermeden başa çıktı.

Konukların bariz hakimiyeti altında, hücum ikilisi Raphinha ve Lamine Yamal tehlike yaratmayı sürdürdü. Brezilyalı bir kez daha Barcelona'nın oyununun en önemli anahtarlarından biriydi; Mandi'nin topu uzaklaştırırken yaptığı hatayı değerlendirdi, topu ustalıkla kontrol altına aldıktan sonra Lamine Yamal'a ölçülü bir ortayla topu gönderdi.

Yamal kaleyle karşı karşıya kaldığı ideal bir konumda topu boş ağlara göndermekte tereddüt etmedi ve 19. dakikada skoru 2-0'a taşıyarak Barcelona'nın ev sahibi takım karşısındaki büyük üstünlüğünü perçinledi.

İkinci golden sonra tablo pek değişmedi; Barcelona oyunun akışını kontrol etmeye devam etti, Pedri'nin takım arkadaşları Levante'nin sınırlı denemeleri karşısında üstünlüklerini korudu ve Katalan ekibi ilk yarıyı rahat ve hak edilmiş bir üstünlükle tamamladı.

Erken gol

İkinci yarının başlamasıyla Barcelona, Martín'in yerine Christensen'i oyuna alarak bir değişiklik yaptı, ancak bu takımın oyununu etkilemedi; baskı ve hakimiyetini sürdüren takım karşısında Levante bölgelerinden düzenli bir şekilde çıkmakta yetersiz kaldı.

48. dakikada Lamine Yamal'ın yeni bir hamlesinin ardından Mandi'nin topa eliyle dokunması üzerine Barcelona bir penaltı kazandı. Vuruşu bizzat kullanan İspanyol oyuncu topu sakin bir şekilde ağlara gönderdi, üçüncü golü ekleyerek takımını daha rahat bir konuma taşıdı.

Barcelona üçüncü gole ulaştıktan sonra fırsat üretmeyi sürdürdü. Raphinha 55. dakikada Gordon'dan gelen pasın ardından kaleye bir şutla değerlendirmeye çalışarak yeni bir gole yakın oldu, ancak top direğin az yanından geçti.

Maçın son yarım saatine girilmesiyle Levante daha büyük bir cesaret göstermeye başladı ve farkı azaltabileceği fırsatlar buldu, ancak 61. dakikada ne Bardelli ne de Romero denemelerini değerlendirebildi ve Barcelona üç farklı üstünlüğünü korudu.

Flick'in değişiklikleri maçın tablosunu değiştirdi

Hansi Flick, kadrosuna canlılık katmak için bir dizi değişiklik yapmaya karar verdi; Dani Olmo, Adime ve Bernal'i oyuna alırken Lamine Yamal, Gordon ve Pedri'yi çıkardı. Ancak bu değişiklikler, maçın büyük bölümünde takımı ön plana çıkaran Barcelona'nın bütünlüğünü ve hakimiyetini gözle görülür şekilde etkiledi.

Katalan ekibi hakimiyetinden bir kısmını kaybetmeye başladı ve Levante hareket etmek için daha geniş alanlar buldu. Öyle ki 79. dakikada ev sahibi takım, Xavi Espart'ın vahim bir hatasını değerlendirdi ve Romero ilk golü kaydederek farkı 3-1'e indirdi.

Levante'nin baskısı durmadı; maçı daha heyecanlı bir noktaya taşıyacak yeni bir gol aramayı sürdürdü ve bunu 88. dakikada gerçekleştirdi. Brugué Barcelona savunmasında bir karmaşaya yol açtı ve bu, ev sahibi takım için ikinci golle sonuçlandı. Skor 3-2 olurken Barcelona kendisini oldukça gergin son dakikalarla karşı karşıya buldu.

Levante geri dönüşü tamamlamaya çalışırken, Barcelona uzatma dakikalarında kesin darbeyi vurmayı başardı. Adeyemi dikkat çekici bir bireysel çabayla ilerledi, ev sahibi takımın savunmacılarını çalımladıktan sonra 90+3. dakikada sağ ayağıyla yakın direğe güçlü bir şut çekerek dördüncü golü kaydettiğini ilan etti.

Büyük galibiyete ve tam puana rağmen, son dakikalar Barcelona için endişe verici bir yönü ortaya çıkardı; konsantrasyon ve savunma bütünlüğündeki düşüş, Levante'nin iki gol atmasına ve uzun süre bitmiş gibi görünen bir maça heyecanı geri getirmesine olanak tanıdı. Ardından Adeyemi'nin golü Flick'in kadrosuna huzuru geri getirdi ve üç puanı güvence altına aldı.