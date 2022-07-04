İspanyol devi bonservis ödemeden savunmaya ve orta sahaya çok önemli iki takviye yaptı.

Barcelona, Chelsea ile sözleşmesi biten Andreas Christensen ile Milan'dan ayrılan Franck Kessie'yi kadrosuna kattı.

26 yaşındaki Danimarkalı stoper 10 yıldır Londra ekibinin bünyesindeydi. Chelsea'nin 2012'de altyapıya transfer ettiği Christensen 2015-17 yılları arasında kiralık olarak Borussia Mönchengladbach forması giymişti.

2019'da Atalanta'dan Milan'a transfer olan Kessie ise son üç yıldaki performansıyla İtalya'daki en gözde orta saha oyuncularından birine dönüşmüştü.

Christensen ve Kessie'nin sözleşme detayları

Başarılı stoperin serbest oyuncu konumunda olmasını avantaja çeviren Barcelona, yüklü bir kontratla Christensen'i 2026'ya kadar renklerine bağladı.

Kessie de tıpkı Christensen gibi dört yıllık sözleşmeye imza attı. İki oyuncunun kontratında da 500 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.

Barcelona, Fildişili orta saha oyuncusuna yıllık 6.5 milyon euro maaş ödeyecek. Bu miktarın bonuslarla birlikte daha da yükselebileceği ifade edildi.

Barcelona ekonomik sorunları henüz tam olarak geride bırakamadı, fakat kulüp kaynakları maaş bütçesinde Christensen ve Kessie transferleri için yeterli yer olduğu bilgisini aktardı.

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Yeni transferler Barcelona'ya ne katabilir?

Chelsea savunmasının vazgeçilmezi olmayı başaran Christensen, Danimarka milli takımının da formasını 56 kez giyd ve 26 yaşında olmasına rağmen her alanda müthiş bir tecrübeye sahip.

Barcelona, Premier Lig'de 93 maça çıkan Christensen'i yaşı ilerleyen Gerard Pique'nin yerine monte etmeyi planlıyor.

Milan formasıyla 223 maçta 37 gol ve 16 asist üreten Kessie, 2020/21 sezonunda Serie A'da Yılın 11'ine seçilmişti. Fildişili oyuncu geride bıraktığımız sezonda ise Milan'ın 11 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamasına yardımcı oldu.