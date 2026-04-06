Camp Nou'nun koridorlarında, hayallerin ve hırsların iç içe geçtiği heyecan verici bir hikaye tamamlanmak üzere gibi görünüyor; ya da belki de beklenmedik bir şekilde devam edecek.

Barcelona, Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübünden kiralık olarak gelen Portekizli bek João Cancelo'yu kadrosunda tutmak için sessizce hamlelerini yapıyor.

Katalan kulübü, geçen Ocak ayında Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübünden sezon sonuna kadar kiralık olarak gelen Cancelo ile sözleşme imzaladı.

Bu, 31 yaşındaki Portekizli oyuncunun, 2023-2024 sezonunda İngiliz Manchester City'den kiralanarak geçirdiği başarılı deneyimin ardından Barça'daki ikinci dönemi olacak.

Avrupa'daki oyuncu ve teknik direktör transferleri konusunda uzman İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun doğruladığına göre, Cancelo Barcelona'da kalmak konusunda net bir istek gösteriyor ve kulüp de bu adımı memnuniyetle karşılıyor, ancak bunun için oyuncunun takımın mali durumuna uygun bir maaş değişikliğini kabul etmesi gerekiyor.

Fabrizio Romano, "X" sitesinde bir haberde şunları yazdı: "Barcelona, oyuncunun menajeri Jorge Mendes'e Portekizli bekçiyi kadroda tutmak istediğini resmi olarak bildirdi ve bu konunun detayları hakkında görüşmeler başladı."

Romano, "Cancelo da kalma konusunda büyük bir istek gösteriyor, kendini kulübün bir taraftarı olarak görüyor ve kulüpte mutlu olduğunu belirtiyor" dedi.

Aynı zamanda, Barcelona yönetimi ile Suudi kulübü Al-Hilal arasında, gelecekteki transferin mekanizması ve yapısını belirlemek üzere paralel görüşmeler sürüyor. Joao Cancelo'nun "Al-Hilal" ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.