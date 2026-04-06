Barcelona'daki parlak performansının ardından... Suudi bir doktor, Cancelo'nun Al Hilal'da yaşadığı çöküşün sırrını ortaya çıkarıyor

Spor yaralanmaları uzmanı Suudi doktor Rakan El-Wabel, Portekizli João Cancelo'nun Suudi Al-Hilal'da forma giydiği dönemde performansındaki düşüşün ve tekrarlayan sakatlıklarının nedenini, oyuncunun şu anda Barcelona'da gösterdiği çarpıcı performansın ardından açıkladı.

Cancelo, geçtiğimiz kış transfer döneminde kiralık olarak Al-Hilal'dan ayrılmış ve ardından Barcelona'da patlama yaşamıştı. Katalan kulübü, oyuncunun sözleşmesini kalıcı olarak satın alma niyetini açıklamıştı.

Ayrıca okuyun... Benzema için... Conceição'nun sözleşmesindeki "gizli madde" Ceda'yı ifşa

ediyor Ayrıca okuyun... Al-Taawoun şokunun ardından Inzaghi'nin Al-Hilal yıldızlarıyla yaptığı toplantının detayları

Sakatlıklar ve performans düşüşüyle ilgili olarak Rakan Al-Wabel, "Al-Muntasif" programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cancelo'nun Al-Hilal'da tekrar tekrar yaşadığı sakatlıkların birçok nedeni var. Bunlar arasında maçlarda aldığı süre, pozisyon değişikliği ve temel fiziksel hazırlık sayılabilir."

Ve ekledi: "Tüm bu faktörler biliniyor, ancak gizli olan şey psikolojik tarafa dayanıyor, çünkü Portekizli yıldız, antrenörün kendisine davranış şekli ve diğer bazı konular nedeniyle Al-Hilal'da kendini rahat hissetmiyordu."

Son olarak şunları söyledi: "Cancelo büyük bir oyuncu ve dünyanın en iyi beklerinden biri olarak gösteriliyor, ancak başına gelenler tamamen psikolojik bir mesele. Bunun kanıtı, şu anda Barcelona'da parlaması, ancak iki deneyim arasında birçok fark var."