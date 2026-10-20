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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Barcelona'daki gollerinin yarısı: Lucas Hernandez Blaugrana'nın kabusunu yeniden canlandırdı

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
L. Hernandez
Fransa
İspanya

Paris Saint-Germain'in yıldızı Lucas Hernandez, bu akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Parc des Princes'te oynanan Barcelona karşılaşmasında özel bir rakama imza attı.

Mister Chip'in X platformu üzerinden paylaştığı verilere göre, "Lucas Hernandez, 72. dakikada Paris Saint-Germain'in Barcelona'ya karşı ikinci golünü kaydederek Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını dörde çıkardı; bunların yarısı Barcelona'nın kalesine girdi".

Hernandez'in kafa golü, turnuvada Barcelona'nın kalesine attığı ikinci goldü; 13 Eylül 2022'de Bayern Münih formasıyla attığı golün ardından, Katalan takımına yaşattığı kâbusu iki farklı formayla tekrarlamış oldu.

Golü bir köşe vuruşuyla hazırlayan Désiré Doué, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci haftada asist rakamına ulaşarak Paris'le bu sezonki dikkat çekici varlığını teyit etti.

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