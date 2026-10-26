Real Madrid'in "Camp Nou" sahasında Barcelona'yı 2-1 mağlup etmesi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Basın, Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun taktiksel üstünlüğüne ve galibiyetin iki golünü kaydeden Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin oynadığı belirleyici role dikkat çekti. Bu sonuç, İspanya Ligi şampiyonluğu yarışını yeniden alevlendirdi.

Galibiyet, Real Madrid'e şampiyonluk yarışında güçlü bir moral verdi; Barcelona'ya 5 gün içinde ikinci yenilgisini yaşatan Madrid ekibi, lider Katalan takımıyla arasındaki farkı 3 puana indirdi ve sezon başındaki üst üste onuncu galibiyetini almayı hedefleyen Barcelona'nın galibiyet serisine son verdi.

Mourinho geri döndü

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesi, El Clásico'nun Mourinho'nun en iyi seviyesine dönüşü fikrini yeniden canlandırdığını belirterek, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Álvaro Arbeloa da dahil olmak üzere Real Madrid'in önceki teknik direktörlerinin karşılaştığı orta sahadaki taktiksel soruna çözüm bulmadaki başarısına işaret etti.

Gazete, bir dönem neredeyse yenilmez görünen Barcelona'nın ardından bu galibiyetin lig şampiyonluğu yarışını yeniden ön plana taşıdığını vurguladı.

Barcelona çöküyor

"Tuttosport" ise Real Madrid'in ezeli rakibinin kalesinde kazanma becerisine odaklanarak, Mbappé'nin ikili golünün Barcelona'yı devirdiğini ve La Liga yarışını yeniden alevlendirdiğini değerlendirdi.

Gazete ayrıca Fransız forvetin Katalan takımı karşısında gol sayısını 14'e çıkardığını, bunların 11'ini deplasmanda kaydettiğini belirtti.

Madrid keyfi

Fransız "L'Équipe" gazetesi, Altın Top ödül töreninin arifesinde Real Madrid'i ligdeki kusursuz başlangıcını sürdürmeyi uman Barcelona'nın galibiyet serisine son verme noktasına taşıyan Mbappé'nin karşılaşmada son sözü söyleyen isim olduğunu değerlendirdi.

RMC: Güç gösterisi

Fransız "RMC" kanalı galibiyeti, Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in güç gösterisi olarak nitelendirdi ve Mbappé'nin kulüpteki 99 ve 100 numaralı gollerini kaydettiğine dikkat çekti.

Kanal ayrıca kraliyet ekibinin maçın gidişatına hakimiyetini pekiştirmeye katkıda bulunan Eduardo Camavinga'nın performansını överken, Lamine Yamal'ın etkili bir iz bırakamadığını belirtti.

Mbappé Barcelona'yı şaşırtıyor

Alman "Bild" gazetesi, Real Madrid'in Barcelona'nın baskı dönemleriyle başa çıkma becerisine dikkat çekerek, kraliyet ekibinin ikinci yarıda birçok umut vadeden kontra atağı heba ettiğini, ardından ev sahibi takımın kısa korner sonrası eşitlik golünün ardından inisiyatifi yeniden ele geçirdiğini açıkladı.

Gazete, Camavinga'nın etkileyici bir hareketinin ardından Jude Bellingham'dan gelen belirleyici bir pasın Mbappé'nin galibiyet golünü kaydetmesinin önünü açtığını, bu anın Real Madrid'in boşlukları değerlendirmedeki etkinliğini somutlaştırdığını ekledi.

Real Madrid El Clásico'yu kazanıyor

Alman "Kicker" gazetesi, Real Madrid'in Mbappé'nin ikili golü sayesinde galip ayrıldığını belirterek, sonucun ligde sezonun ilk yenilgisini alan Barcelona için bir darbe olduğuna işaret etti.

Mourinho sihirli dokunuşunu hâlâ koruyor

İngiliz yayın kuruluşu "BBC", Mourinho'nun Mbappé'nin belirleyici golünü taraftarların önünde dizleri üzerinde kayarak kutlamasını öne çıkararak, bu görüntünün Portekizli teknik direktörün ezeli rakip karşısında olağanüstü anlar yaratma becerisinin sürdüğünü yansıttığını değerlendirdi.

Mourinho'dan ustaca bir performans

"The Athletic" gazetesi, Real Madrid'in performansını herkes için bir sürpriz olarak nitelendirdi ve Mourinho'nun Barcelona hücumunun tehlikesini azaltmayı başaran planını överek, Lamine Yamal'ın Katalan takımının en önemli umutlarından biri olarak konumuna rağmen beklenen etkiyi gösteremediğini vurguladı.

Gazete ayrıca galibiyetin, Real Madrid'in şampiyonluk yarışında geri gitmesine dair endişeleri dağıttığını belirtti.

Mourinho ve Mbappé parlıyor

İngiliz "The Times" gazetesi, Portekizli teknik direktörün takımını değerli bir galibiyete taşımasının ve Fransız forvetin puan tablosundaki farkı azaltıp Real Madrid'e şampiyonluk için güçlü bir şekilde yarışma fırsatı veren iki gol kaydetmesinin ardından, Mourinho ve Mbappé'nin karşılaşmanın öne çıkan yıldızları olduğunu değerlendirdi.

Camp Nou'da taktik dersi

Portekizli "A Bola" gazetesi, Mourinho'nun yaratıcı yeteneklerinden faydalanmak için Bernardo Silva'yı Arda Güler'in yanında sahaya sürerek hücumcu bir dizilişi tercih etmedeki cesaretini övdü.

Gazete, teknik direktörün geri çekilip kontra ataklar beklemekle yetinmek yerine karşılaşmaya kişiliğini dayatmaya çalıştığını, bunun da Barcelona'nın hesaplarını bozduğunu ve Real Madrid'e birçok açıdan üstünlük sağladığını açıkladı.

Gazete ayrıca Mourinho'nun büyük maçları yönetme becerisini kanıtladığını belirterek, galibiyet kutlamasının temsili görüntüsünü taraftarların ana kapıdan omuzlarında taşımayı hak edecek nitelikte olarak nitelendirdi.

Altın Mbappé

Arjantinli "Olé" gazetesi Mbappé'nin parlak performansına odaklanarak, Real Madrid'in El Clásico'da sözünü geçirdiğini, Lamine Yamal'ın ise Barcelona'nın en önemli hayal kırıklığı olduğunu değerlendirdi. Gazete ayrıca Mourinho'nun tecrübesini ve oyuncularını rakip sahada kazanılabileceğine ikna etme becerisini övdü.