“Barcelona daha iyi futbol oynuyor”: Maxi Lopez, Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'in Manchester City'den ayrıldıktan sonra yanlış kulübü seçtiğini iddia etti

Eski Arjantinli forvet Maxi Lopez, Julian Alvarez'in Atletico Madrid'e katılmakla hata yaptığını ve bunun yerine Barcelona'ya imza atması gerektiğini düşünüyor. Eski Catania yıldızı, İspanya'nın başkentinde tutulmayan sözlerin Alvarez'in performansını olumsuz etkilediğini öne sürerek Katalonya'ya transfer olmasının oyununu başka bir seviyeye taşıyacağını savundu.

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Lopez, Alvarez'in kararını sorguladı

Lopez, kamuoyu önünde Alvarez'in Atletico'da kalma kararını sorguladı. Eski Barcelona futbolcusu, vatandaşı Alvarez'in hareketli bir yaz transfer döneminde yanlış tercih yaptığını düşünüyor. Alvarez, Arjantin Millî Takımı'yla görevdeyken manşetlerden düşmedi. Geleceği, sonunda Diego Simeone yönetiminde oynamak için İspanya'nın başkentine dönene kadar yoğun biçimde tartışıldı.

Ancak Lopez, golcü futbolcu için farklı bir ortamın çok daha uygun olacağı görüşünde. Barcelona gibi bir kulübe katılmanın Güney Amerikalı yıldızın kariyeri açısından en iyi hamle olacağını öne sürdü.

Atletico'da tutulmayan sözler

Lopez'in değerlendirmesinde en dikkat çekici nokta, Atletico'da perde arkasında yaşandığı iddia edilen sorunlar. Lopez, kulüp yönetiminin oyuncuya başta verdiği sözleri tutmadığını öne sürdü.

Lopez, AS'ın aktardığı açıklamasında, “O dönemde süre bulmak için City'den ayrılmak istedi, çünkü yanında diğer ‘diğer uzaylı’ [Erling Haaland] vardı ve kendisine yer bulamıyordu” dedi. “Atletico'ya gitti ve süre buldu. Sonra yönetimle bir görüşme yapıldı, bazı şeyler söylendi ve ona daha sonra yerine getirilmeyen bir söz verildi.”

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Lopez, Alvarez'in özelliklerine tam olarak uyan bir sisteme ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “O, Arjantin Millî Takımı'nın 9 numarası. Bu yüzden onu Barcelona'da görmek isterdim. Açıkçası bu yaz onu başka bir takımda görmek isterdim, çünkü bu onun daha fazla gelişmesini sağlardı” dedi.

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Simeone'nin sistemini yakından tanıyor

Lopez, Simeone'nin oyunculardan çok şey talep eden taktik düzeni altında oynamanın nasıl bir deneyim olduğunu değerlendirebilecek konumda. İkili, 2011 sezonunda İtalyan ekibi Catania'da birlikte çalıştı. Lopez, eski teknik direktörünün başarılarına saygı duysa da bu sistemin Alvarez'e taktik açıdan uygun olduğuna ikna olmuş değil.

Lopez, “Kişisel tercihimi ve Julian'ın geleceği açısından ne gördüğümü söylüyorum” dedi. “Ben olsam Barcelona'ya giderdim. Cholo'nun Atletico'da yaptıkları takdir edilmeyi hak ediyor, çünkü ben İspanya'ya geldiğimde Atletico hiçbir şey için mücadele etmiyordu. Takımı yeniden kurdu. Ama Julian'ın oyun tarzı için daha iyi futbol oynayan bir takıma giderdim ve bence Barcelona daha iyi futbol oynuyor.”

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Başkentte başarı arayışı

Kulüpteki geleceğine ilişkin dışarıdan gelen yorumlara rağmen Alvarez'in artık sahadaki performansına odaklanması gerekiyor. Arjantinli forvet, bu sezon Simeone'nin planlarının önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Şu ana kadar tüm kulvarlarda çıktığı dokuz maçta iki gol ve iki asist kaydetti.