Real Madrid orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, geçtiğimiz aylarda yaşadığı zorlu dönemden bahsederek yaz boyunca hayatında ve çalışma biçiminde yaptığı değişiklikleri açıkladı ve José Mourinho'nun kendisine, seviyesini ve takımdaki yerini yeniden kazanması için gereken güveni verdiğini vurguladı.

Fransız oyuncunun açıklamaları, Real Madrid'in yarın oynanacak AEK Atina maçı öncesindeki basın toplantısı sırasında geldi. Bu maç, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında yer alıyor. Camavinga ayrıca Portekizli teknik direktörle olan ilişkisine, son El Clasico zaferine yaptığı katkıya değindi; bunların yanı sıra Tenerife forveti Jesús de Miguel'in bugün hayatını kaybetmesinin ardından taziyelerini iletti ve üzüntüsünü dile getirdi.

Camavinga: Yeni bir adam oldum, Mourinho bana güven verdi

Camavinga, özellikle yaz boyunca Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili ortaya atılan soru işaretleriyle birlikte geçtiğimiz dönemin kendisi için kolay olmadığını kabul etti; ancak bu dönemi kendisini gözden geçirmek ve hayatının farklı yönlerini geliştirmek için değerlendirdiğini vurguladı.

Şunları söyledi: "Benim için zor ve çetin bir dönemdi, ancak olumsuz tecrübelerin ardından bile her zaman olumlu dersler çıkarılabileceğine inanıyorum."

Şöyle devam etti: "Yaz boyunca çok çalıştım ve yeni bir insan oldum; eskisinden daha disiplinli biri hâline geldim. Bana güvenen kulübün beklentilerini karşılamak için elimden geleni yapıyorum. Geliştirmem gereken yönler üzerinde düşünmek için uzun zaman harcadım ve teknik direktörle konuştum; o da bana büyük bir güven verdi."

Oyuncu, yaptığı bazı değişiklikleri de açıkladı: "Yeniden eğitime döndüm ve bu çok farklı bir deneyimdi. Normalde yapmadığım şeyler üzerinde çalıştım; örneğin disiplin ve antrenmandan iki ya da üç saat önce spor salonunda çalışmak için erken gelmek gibi. Ayrıca zihniyetim de gelişti ve daha olgun biri hâline geldim."

Camavinga, Mourinho hakkında olumlu konuştu: "Çok sevilen bir insan ve zengin bir geçmişe sahip harika bir teknik direktör. Her gün ondan çok şey öğreniyoruz, özellikle de sahada sahip olmamız gereken zihniyet konusunda."

Acı dolu Bayern gecesi ve El Clasico'daki belirleyici katkı

Fransız orta saha oyuncusu, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih karşısında yaşadıkları acı veren eleme anılarını da göz ardı etmedi. Real Madrid'in 4-3 kaybettiği rövanş maçının 86. dakikasında ikinci sarı kartını gören Camavinga, takımının iki maçın toplamında 6-4'lük skorla turnuvaya veda etmesine tanık oldu.

Camavinga'nın kırmızı kart görmesi, maçın heyecanlı bir sona doğru ilerlediği bir anda geldi. Ardından Bayern sayısal üstünlüğünü değerlendirdi; Luis Díaz ve Michael Olise'nin attığı iki geç gol, takımın yarı finale yükselmesini belirledi.

Barcelona karşısındaki son El Clasico'da galibiyet golüne yaptığı katkı ve Kylian Mbappé'nin Münih'te yaşananların acısını kendisine unutturup unutturmadığı sorulduğunda Camavinga şu yanıtı verdi: "Yaz döneminden beri bu konu üzerinde düşünme fırsatım oldu, acı dolu bir gündü. Amaç intikam almak değildi. Sahada bu tür bir performans sergileyebilmek için her gün çalışıyorum; insanlar Barcelona'da yaptıklarımı unutacak, bu yüzden önümüzdeki maçlarda da aynı performansı sergilemeye devam etmem gerekiyor."

Camavinga, geçtiğimiz 25 Ekim'de oynanan Barcelona-Real Madrid maçında Mbappé'nin attığı galibiyet golünde doğrudan rol oynamıştı. Arda Güler'den gelen bir pasın ardından topu alan Camavinga, topu 88. dakikada golü kaydeden Fransız forvete aktararak Camp Nou'da beyazlı takımın 2-1'lik galibiyetini belirlemişti.

AEK maçı öncesi bir mesaj

Camavinga, AEK Atina maçının önemini vurguladı: "Ciddi olmalıyız. Play-off'a yükselmeye yakınız, ancak son 16 turundan hâlâ uzağız. Burada sekiz maçtan birini kazanabilen tek takım Real Madrid oldu, bunun bir anlamı olmalı."

Bu maç, Real Madrid'in Mourinho yönetiminde iyi bir dönem geçirdiği bir sırada geliyor. Takım, farklı müsabakalarda art arda altı galibiyet elde etti; bunların sonuncusu Racing Santander karşısında alınan 3-0'lık galibiyetti. Takım, Avrupa'daki galibiyetlerini sürdürmeyi ve lig aşamasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.