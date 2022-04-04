Barcelona'da Xavi Hernandez mucizesi: Dokuzuncu sırada aldığı takımı şampiyonluk yarışına soktu

Barcelona için 2021/22 sezonunun bitmesine 10 maç kala Xavi Hernandez'in takımı şampiyonluk yarışında Real Madrid'e meydan okuyabilecek tek takım olarak kabul ediliyor.

Carlo Ancelotti'nin takımı Cumartesi günü deplasmanda Celta Vigo'ya karşı önemli bir galibiyet elde etti.

Ancak öte yandan Barcelona, Xavi'nin takımın başına geçmesinin ardından ardından matematiksel olarak hala yarışta.

Zorlu başlangıç

Xavi'nin gelişinin ardından Barcelona, Benfica'ya karşı berabere kaldı ve Bayern Münih'e yenildi. Bu, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi anlamına geliyordu.

Barcelona ayrıca Real Madrid'e karşı İspanya Süper Kupası yarı finalinde kaybetti. Athletic Club'a karşı Kral Kupası'nda uzatmalarda mağlup oldu.

Bu arada Xavi, ilk altı LaLiga maçında üç galibiyet ve üç beraberlik aldı.

Transferler ve inanılmaz form

Ancak Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın gelişi, son iki ayda önemli ölçüde gelişen Barcelona için büyük bir destek oldu.

İspanya Kral Kupası'nda elenmelerinin ardından Barcelona, La Liga'da Atletico Madrid, Real Madrid ve Sevilla gibi takımları yendikleri 13 maçlık yenilmezlik seri yakaladı.

Bu arada Avrupa Ligi'nde önce Napoli'yi eleyip sonra Galatasaray'ı geride bırakarak çeyrek finale yükseldiler.

Toplamda, Barcelona son iki ayda 33 gol atıp sadece 10 gol yedi. Bu süreçte 10 galibiyet ve üç beraberlik aldılar.

Xavi'nin Barcelona'nın sezonunu tamamen kurtarmak ve bir kupa kazanmak için zamanında gelip gelmediğini göreceğiz.

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