Barcelona'da sürpriz gelişme: Hamza Abdülkerim, Flick'in planlarının dışında

Mısırlı Hamza Abdülkerim, yarın oynanacak İspanya La Liga'daki Real Betis maçı için Barcelona'nın ilk takım kadrosundan çıkarılmaya aday hale geldi. Oyuncu, sabah saatlerinde yedek takımın antrenmanına katıldı, ilk takımın akşam idmanında ise yer almadı. Bu durum, gelecek haftada Barcelona Atletic ile sahaya çıkabileceğine işaret ediyor.

İspanyol "Sport" gazetesinin haberine göre, Mısırlı forvet Barcelona Atletic ile çalıştıktan sonra Betis maçı öncesi ilk takımın son antrenmanına katılmadı. Alman Hansi Flick yönetimindeki teknik ekip, oyuncuya yedek takımın yine cumartesi günü oynanacak Utebo maçında forma şansı verebilmek için onu kadrodan çıkarmaya yöneliyor.

Bu gelişme, bazı önemli oyuncuların Flick'in planlarına dönüşüne yaklaşmasıyla aynı döneme denk geliyor. Alman teknik direktör, son dönemde fiziksel sorunlar nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı Raphinha ve Hollandalı Frenkie de Jong'un hazır olduğunu doğrulamıştı. Bu da teknik ekibe nihai kadroyu açıklamadan önce ek seçenekler sunuyor.

Ayrıca Fariñas'ın hazır hale gelmesi, onun ilk takım planları içinde kalma şansını güçlendirdi. Böylece Hamza Abdülkerim, son dönemde antrenmanlara katılmasına rağmen kadrodan çıkarılmanın en güçlü adayı oldu.

Barcelona, Mısırlı forveta yedek takımda forma şansı vererek, ona ilk takım kadrosunda fiilen oynamadan yer almakla yetinmek yerine daha fazla rekabetçi dakika kazandırmayı ve seviyesini geliştirmeyi sürdürmesini hedefliyor.

Nihai tablonun, Barcelona'nın Betis maçı kadrosunun açıklanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Hamza Abdülkerim'in düzenli olarak maçlarda yer alması ise deneyim kazanmayı sürdürmesi ve gelecekte ilk takımda daha fazla fırsat elde etme şansını artırması açısından önemli bir imkân anlamına geliyor.