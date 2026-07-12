Barcelona’da şok… Arsenal, Álvarez transferini sonuçlandırmak için baskı yapıyor

Arsenal, adı Barcelona’ya transfer olacağı söylentileriyle anılan Atlético Madrid’in forveti Julián Álvarez’i kadrosuna katmak için bir anlaşmaya varmaya çalışıyor.

"Sport" gazetesi, "The Independent"e atıfta bulunarak, Londra kulübünün şu anda Arjantinli forveti kadrosuna katmak için gerçek bir fırsat gördüğünü ve Atlético Madrid'in oyuncuyla yaşadığı karmaşık durumu fırsat bilerek müzakerelere başladığını bildirdi.

Bilgiler, Alvarez ve yakın çevresinin Barça'ya transfer olmaya öncelik verdiğini, ancak Arsenal'e kapıyı tamamen kapatmadıklarını gösteriyor. Bu nedenle Arsenal, yaz transfer piyasasının en çok konuşulan hikayelerinden birini sonlandırabilecek devasa bir meblağ yatırarak tüm taraflarla bir anlaşmaya varmaya çalışacak.

Daha önce Atlético Madrid’de görev yapmış olan Arsenal’in sportif direktörü Andrea Berta, ne pahasına olursa olsun oyuncuyu kadroya katmak amacıyla bu müzakereleri yürütüyor.

"The Independent" gazetesi, Arsenal'in, oyuncuyu çevreleyen medya gürültüsünün azalmasının ve daha da önemlisi transfer için rekabetin azalmasının ardından harekete geçtiğini belirtiyor.

Real Madrid, artık hiçbir şansı kalmadığı için yarıştan fiilen çekilirken, Paris Saint-Germain ise Diomande ve Ferran Torres gibi diğer transferlere odaklanmayı tercih ediyor.

Arsenal açısından asıl rakip Barcelona olmaya devam ediyor; ancak Londra kulübünün yetkilileri, Atlético Madrid’in oyuncuyu Barça’ya satmayı kabul etmeyeceğini düşünüyor ve bu da Arsenal’i tek uygulanabilir seçenek haline getirebilir.

Arsenal, Bradley Barcola'yı kadrosuna katma olasılığını değerlendirmek için Alvarez'i transfer etme seçeneğinden biraz uzaklaşmıştı; ancak Paris, çok yüksek bir bedel talep ediyor ve bu da oyuncunun şu anda satışa sunulmadığını gösteriyor.

Arsenal'in başlangıçta Alvarez'i transfer etmek için 100 milyon euro yatırmayı planladığı, ancak önümüzdeki günlerde teklifini yükseltmek zorunda kalacağının farkında olduğu belirtiliyor.

Barcelona’da ise yetkililer, Arsenal’in son hamlelerinin farkında olsa da sakinliğini koruyor; zira oyuncunun Katalan ekibinin formasını giymeyi tercih ettiğini biliyorlar.