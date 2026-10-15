Bunu Bild gazetesi bildiriyor. Kanat oyuncusunun Borussia Dortmund ile sözleşmesi aslında 2027'ye kadar devam ediyordu. Geride kalan sezonun son aylarında Dortmund yönetimi, başlangıçtaki tereddüdünün ardından 24 yaşındaki oyuncuyla sözleşmesini erken uzatmaya çalışmıştı. Ancak Adeyemi, gelecek yıl kulüpten ayrılacağını açıkça belirtti. Bunun üzerine Dortmund, Adeyemi için 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Barcelona ile görüşmeler yaptı.

Habere göre olayların bu şekilde gelişmesi, Borussia Dortmund'da geriye dönüp bakıldığında memnuniyetsizlik yaratıyor. Adeyemi Barcelona'da şu ana kadar göz dolduruyor ve çıktığı 10 resmî maçta şimdiden 7 gol katkısına ulaştı. Dortmund yönetimi bu nedenle hücum oyuncusuyla sözleşme uzatmak istemekte haklı olduğunu düşünüyor.

Borussia Dortmund, gelecekte planlamasını daha sağlam bir zemine oturtmak için sözleşme uzatma konusunu daha da erken ele almayı hedefliyor. Bu nedenle, kulüple 2028'e kadar sözleşmesi bulunan üç oyuncu gündemde: Gregor Kobel, Waldemar Anton ve Julian Ryerson. Dortmund'un, Adeyemi örneğindeki gibi uzun tartışma ve görüşmelerin önüne geçmek için takımın bu üç kilit oyuncusuyla sözleşmelerini mümkün olan en kısa sürede uzatmak istediği iddia ediliyor.

Borussia Dortmund'un sözleşmeleri hızla uzatma şansı ne kadar?

Habere göre en sorunsuz görüşmelerin Waldemar Anton ile yapılması bekleniyor. Stoper, Dortmund'da Nico Schlotterbeck'in yanındaki yerini sağlamlaştırdı ve onun sakatlık nedeniyle forma giyemediği dönemlerde savunmaya liderlik ediyor. Ayrıca, İngiltere'den zaman zaman düşük düzeyde ilgi gören Ryerson ile kasım ayında görüşülmesi planlanıyor. Sözleşmesinin uzatılması, bu ilginin hızla önünü kesebilir.

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Bild gazetesi, Gregor Kobel'in yeniden imza atma ihtimalini de yüksek görüyor. Kalecinin aklını ancak mutlak bir üst düzey kulüpte kendisi için kalede yer açılması karıştırabilir. Şimdiye kadar böyle bir durum yaşanmadı. Bu nedenle 28 yaşındaki oyuncu da yakında sözleşmesini 2028 sonrasına kadar uzatabilir.