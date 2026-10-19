Barcelona sezonun en tehlikeli haftalarına girmeye hazırlanıyor; ancak alışkın olduğu silahla değil, kulüp içinden teknik direktör Hansi Flick'e gelen çarpıcı bir tavsiyeyle: Daha yavaş hücum et!

Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan ve galibiyetten başkasını tanımayan Katalan devi, ateşten iki sınava çıkıyor. İlki salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Parc des Princes'te Paris Saint-Germain karşısında, ikincisi ise pazar günü El Clasico'da Real Madrid karşısında olacak. Henüz ekim ayında olmamıza rağmen sezonun kaderini belirleyebilecek iki karşılaşma.

Gazeteci Santi Ovalle'nin İspanyol "Cadena Ser" radyosundaki "Carrusel" programında açıkladığına göre, Barcelona yönetimi ve sportif direktör, Flick'e net bir mesaj iletti: Paris maçı, her rakibine karşı uyguladığı karşılıklı ve açık hücum anlayışını kaldırmaz; çünkü bu, Luis Enrique'nin takımı karşısında intihar olur. Kulüp, anahtarın sabır ve topa sahip olmak olduğuna inanıyor.

Ovalle, Barcelona'nın iki kez Avrupa şampiyonu olan takımı durdurabileceğine inandığı gizli planı aktardı: "İhtiyacımız olan şey, her zamankinden daha fazla topa sahip olmak, her zamankinden daha yavaş bir tempoda hücum etmek ve Paris Saint-Germain'in hızlı geçiş ataklarını kontrol altında tutmak."

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Bu aşırı temkinlilik, bir türlü bitmeyen Paris kâbusundan kaynaklanıyor. Son iki ziyarette galibiyet Fransızların oldu; geçen sezon grup aşamasında Barcelona, bugün aynı Paris formasını giyen Ferran Torres'in golüyle öne geçmesine rağmen Paris, Senny Mayulu ve Gonçalo Ramos'un 90. dakikada attığı iki golle maçın gidişatını tersine çevirdi.

Ondan önce 2023-2024 sezonunda Enrique'nin takımı, Araujo'nun kırmızı kart görmesi ve Dembélé, Mbappé ile Vitinha'nın parladığı maçta Camp Nou'da Barcelona'yı 4-1'lik ezici bir yenilgiyle eledi.

Barcelona'nın Parc des Princes'e son ziyareti 3-2'lik heyecanlı bir galibiyetle sonuçlanmış olsa da, bir hafta sonra yaşananlar tek başına galibiyetin yeterli olmadığını teyit etti.

Ovalle, raporunu herkesin cevabını beklediği bir soruyla tamamlıyor: "Flick'in yönetimin tavsiyesine kulak verip sabırla mı oynayacağını, yoksa oyuncularından her zamanki gibi karşılıklı hücum anlayışını uygulamalarını mı isteyeceğini göreceğiz."

Bu yoğun hafta, takımı vuran bir lojistik kaosun ortasında geliyor. Real Betis'i 5-2 ezdikten sonra Barcelona, uçağının kalkışının cumartesi gecesi saat 22.00'den gece yarısına, ardından sabaha karşı 02.00'ye, sonra da 04.00'e ertelenmesinin ardından Sevilla'da mahsur kaldı. Bunun üzerine Flick, oyuncuları dinlenmeleri için otele geri döndürmek zorunda kaldı. Ardından pazartesi günü de Fransız başkentindeki yoğun sis nedeniyle Paris'e gidecek uçuşlarının gecikmesiyle aynı senaryo tekrarlandı.



