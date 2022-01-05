Barcelona'da Ousmane Dembele krizi: Teklife kahkahalarla cevap verdi!

Ara transfer döneminde Manchester City'den Ferran Torres'i kadrosuna katan ve Juventus'tan Alvaro Morata'nın transferinde de sona yaklaşan Barcelona'da Osumane Dembele'ye verilen sürenin dolmasına kısa bir süre kalsa da bu durum Fransız oyuncuyu rahatsız etmedi. Dembele'nin Katalan ekibindeki geleceği böylece tehlikeye girdi.

Torres'in imza töreninde konuşan Barcelona Sportif Direktörü Mateu Alemany, Dembele'nin kendisine sundukları sözleşme teklifini yanıtlamak için pazar gününe dek süresi olduğunu açıklamıştı ancak İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre yıldız oyuncu bu teklifi değerlendirmek için aceleci davranmak istemiyor.

Habere göre menajeriyle birlikte kendisine gelecek tüm teklifleri dinlemek ve değerlendirmek isteyen Dembele en doğru kararı vermek istiyor. Öte yandan Barcelona yönetimi ise Torres'i La Liga listesine dahil edebilmek için Dembele'nin bir an önce karar vermesini bekliyor. Kulübün bu süreçte üç alternatifi bulunuyor.

Kahkahalarla güldü!

Dembele sözleşme yenilemezse üç seçeneği bulunan Barcelona, oyuncuyu sezon sonuna dek takımda tutmayı seçebilir, ara transfer döneminde yollarını ayırabilir ya da Dembele'ye sezon sonu için özgürlük mektubu verebilir. Son iki seçenek Torres'in La Liga listesine dahil edilmesini sağlasa da yıldız ismin Barcelona'dan ayrılmasıyla sonuçlanacak.

İddialara göre Barcelona'nın maaş indirimi talebini ilk etapta kabul eden Dembele, takımının Ferran Torres için toplamda 80 milyon euro ödediğinin açıklanmasının ardından bu kararından vazgeçti. Takımı için herhangi bir maddi fedakarlık yapmaktan vazgeçen Dembele, habere göre Alemany'dan gelen son gün ültimatomuna kahkahalarla cevap verdi.

Barcelona'ya Neymar'ın PSG'ye transfer olduğu 2017 yazında 105 milyon euro karşılığında Dortmund'dan transfer edilen Dembele yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen seviyeye çıkamamıştı. La Liga'da geçirdiği beş sezonda 86 maça çıkan yıldız oyuncu 18 gol atmış ve Xavi'nin planları arasında önemli yer tutmuştu.

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