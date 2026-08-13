Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'in Barcelona'daki geleceğini belirsizlik sarmaya devam ederken, Brezilyalı teknik direktör Juliano Belletti B takımının santrfor mevkisindeki ilk tercihlerini netleştirdi.

Barcelona Atlètic, Belletti yönetiminde üç haftadan uzun süredir yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Belletti, ister yeni katılan ister 19 yaş altı gençlerden yukarı çıkarılan yeni oyuncuları takıma entegre etmeye çalışıyor.

Bu kapsamda Belletti, Tona ve Girona B karşısındaki iki hazırlık maçında 9 numara mevkisinde üç forvete şans verdi: Ignasi Cuerr (22), Óscar Gistau (18) ve Nohou Fofana (18).

İlk maçta Belletti, ilk yarıda Cuerr'i, ikinci yarıda ise Fofana'yı sahaya sürdü. Hospitalet'ten gelen Cuerr, geçtiğimiz sezon dördüncü ligde 20 gol atıp iki yıllık sözleşme imzaladıktan sonra umut vaat eden bir transfer olarak değerlendiriliyor. Fofana ise geçen sezon B takımıyla sahne almasının ardından sözleşmesini 2030'a kadar uzattı.

Üçüncü tercih ise kulübün uzun vadede güvendiği forvet Óscar Gistau. Girona B karşısında penaltı golü kaydeden Gistau, geçen sezona Barcelona Atlètic ile başlamış ancak sakatlıklar yüzünden aksama yaşamıştı. Sezonu genç takımıyla golcü içgüdüsünü yeniden bularak tamamlayan oyuncunun, bu sezon takımın en önemli silahlarından biri olması bekleniyor.

Hamza Abdülkerim'in durumu

B takımının forvet listesindeki dördüncü ve en dikkat çekici isim ise Mısırlı Hamza Abdülkerim (18). Başlangıçta Barcelona Atlètic'in kadrosunu güçlendirmek için katılmış olsa da kariyerine genç takımda başladı ve Dünya Gençler Kupası'ndaki parlak performansının ardından ilk takımın hazırlık dönemine katılmak üzere yukarı çıkarıldı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı Barcelona kaynaklarına göre, Hamza hâlâ ilk takımla, kendisini gol atarken izleyen teknik direktör Hansi Flick'in gözetiminde antrenmanlara katılıyor. İster ilk takımda kalması ister Barcelona Atlètic'in hücumuna liderlik etmek üzere geri dönmesi olsun, oyuncuyla ilgili nihai karar henüz verilmedi.

Belletti, geçen sezonun golcüleri Oviedo'ya kiralamasından dönen Joaquín Delgado ile Valladolid'e katılan Víctor Barberà'nın ayrılmasının ardından bu sezon hücum hattını baştan sona yeniden kurmak zorunda kalacak.