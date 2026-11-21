Barcelona, yaz transfer dönemine savunma hattını güçlendirmek için net bir planla girdi. Ancak başta çözülebilir görünen bu görev, kulübün yeni bir stoper transfer etme isteğinin Hansi Flick'in katı şartlarına, teknik direktörün gündemdeki birçok isimden ikna olmamasına, bunun yanı sıra birden fazla transferin tamamlanmasını engelleyen mali ve sözleşmesel engellere takılmasıyla başarısız girişimler ve karmaşık kararlar zincirine dönüştü.

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Sportif yönetim ilkbahar ve yaz boyunca uzun bir savunmacı listesini incelemesine rağmen Barcelona, transfer dönemini asıl hedefine ulaşamadan kapattı. Flick'in bazı seçenekleri reddetmesi, kulüplerin oyuncularını bırakmaması ve bütçenin kısıtlı olması arasında sıkışan Katalan ekibi, kontrol altına alınması kolay olmayan bir savunma kriziyle karşı karşıya kaldı. Bu bilgileri İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi aktardı.

Gvardiol ideal seçenekti, Bastoni Flick'i ikna edemedi

Flick'in önceliği, hem stoper hem de sol bek pozisyonunda oynayabilecek solak bir savunmacı transfer etmekti. Bu durum, sportif yönetimi özellikleri Alman teknik direktörün beklentilerine uyan birçok oyuncu hakkında kapsamlı raporlar hazırlamaya yöneltti.

Manchester City'nin Hırvat savunmacısı Joško Gvardiol, teknik kalitesi ve taktik esnekliğiyle Flick'in beğenisini kazanarak en eksiksiz seçenek olarak öne çıktı. Ancak ilk temaslar, oyuncunun Manchester'dan ayrılmak istemediğini ortaya koydu ve Gvardiol daha sonra İngiliz kulübüyle sözleşmesini 2031'e kadar uzatma kararı aldı.

Inter'in İtalyan savunmacısı Alessandro Bastoni de gündemdeki en dikkat çekici isimlerden biriydi. Ancak Flick, özellikle stoper pozisyonunda aradığı hız açısından oyuncunun yeteneklerine tam olarak ikna olmadı.

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İşin ilginç yanı, Alman teknik direktör, bek pozisyonundan stopere dönüştürmeyi başardığı ve kendi futbol anlayışına uygun özellikler gördüğü Gerard Martín'den çok daha fazla etkilenmişti.

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Christensen güven kazandı, Araujo hesaplardan çıktı

Öte yandan Barcelona, Danimarkalı oyuncunun endişe verici sakatlık geçmişine rağmen, Flick'in geçen sezonun sonundaki doğrudan talebi üzerine Andreas Christensen'in sözleşmesini yenileme kararı aldı.

Christensen, teknik kalitesine ve tecrübesine değer veren Alman teknik direktörün büyük güvenine sahip. Bu durum kulübü oyuncunun takımda kalmasını onaylamaya yöneltti. Christensen de maaşında indirime gitmeyi kabul ederek iki sezon daha süren yeni bir sözleşme imzaladı.

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Diğer tarafta Ronald Araujo'nun geleceği bambaşka bir yöne ilerliyordu. Uruguaylı savunmacı, kendisini aylarca sahalardan uzak tutan psikolojik sorunlarını aştıktan sonra Barcelona'daki kariyerine devam edeceğine inanarak Dünya Kupası'na gitti.

Ancak Flick, ona stoper pozisyonunda beklediği alanı tanımadı, zaman zaman bek olarak kullandı, hatta bazı maçlarda forvet olarak oyuna sürdü. Teknik direktör turnuva öncesinde kendisine güvenmediğini açıkça söylemese de sportif yönetim yetkilileri bunun gerçekleşeceğini tahmin ediyordu.

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Nitekim ağustosta St. George's Park'taki hazırlık kampında Flick, savunmacılar sıralamasında Pau Cubarsí, Gerard Martín ve Christensen'in önünde yer aldığını belirterek Araujo'ya yeterli süre alamayacağını bildirdi.

Kiralık olarak Liverpool'a gitme teklifi sunulduğunda ise oyuncu bu teklifi kabul etmekte tereddüt etmedi.

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Uzun bir isim listesi, ama tamamlanan transfer yok

Barcelona'nın girişimleri Gvardiol ve Bastoni ile sınırlı kalmadı. Kulüp yaz boyunca aralarında Flick'in yakından tanıdığı Borussia Dortmund oyuncusu Nico Schlotterbeck, Liverpool savunmacısı Ibrahima Konaté, Bournemouth oyuncusu Marcos Senesi ve Tottenham savunmacısı Micky van de Ven'in de bulunduğu birçok önemli savunmacıyla adı anıldı.

Ancak bu isimler, Schlotterbeck ve Van de Ven örneğinde olduğu gibi önceliklerin başında yer almadıkları için ya da Konaté ve Senesi örneğinde olduğu gibi özellikleri Flick'in aradığı kriterlere uymadığı için ciddi müzakerelere dönüşmedi.

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Marc Guéhi ise bundan aylar önce Barcelona'nın hesaplarından çıkmış ve sonunda Manchester City'nin yolunu tutmuştu.

Temmuzda, Dünya Kupası'nın başlamasıyla eş zamanlı olarak Aymeric Laporte'nin adı Katalan kulübüne önerildi. İspanyol savunmacının sergilediği etkileyici performansa rağmen Barcelona, kararını kısa bir turnuvaya dayandırmak istemedi. Buna ek olarak, oyuncunun iki yıl daha süren bir sözleşmesi olmasına rağmen Athletic Bilbao'nun onu bırakmaya hazır olup olmadığı konusunda da şüpheler vardı.

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Ağustosta ise Dünya Kupası'nda güçlü performanslar sergileyen Tottenham savunmacısı Cristian Romero'nun adı gündeme geldi. Ancak sağ ayaklı bir oyuncu olması, Flick'in solak bir savunmacı transfer etme isteğiyle tam olarak örtüşmüyordu.

Hücum transferleri bütçeyi yuttu, Nijstad son anda kaçtı

Engeller yalnızca teknik değildi; mali hesaplar da Barcelona'nın girişimlerinin sonuçsuz kalmasında belirleyici bir rol oynadı.

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Gordon, Adeyemi, Bisio ve Cancelo gibi transferlerle takımı güçlendirmek için büyük paralar harcanmasının ve sürpriz Rodri transferinin ardından kullanılabilir bütçe son derece sınırlı hale geldi.

Ayrıca yeni bir forvet transfer etme fikri yönetimin ilgisinin büyük bölümünü üzerine çekti. Ana hedef Julián Álvarez'di, ancak kulüp sonunda Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı.

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Bu süreçte Pini Zahavi, Barcelona'ya Leipzig'in 23 yaşındaki savunmacısı Lukeba'yı önerdi, ancak transfer hayata geçirilme aşamasına ulaşmadı.

Haziranda kulüp, Jorge Mendes'in teklifi üzerine Racing Santander'in 19 yaşındaki oyuncusu Jorge Salinas'ı transfer etme ihtimalini de incelemişti. Barcelona 5 ila 6 milyon euro ödemeye hazırdı. Ancak Racing, takımın birinci lige yükselmesi halinde oyuncunun bedelini 16 milyon euroya çıkaran bir maddede ısrar etti. Bu durum, oyuncuyu henüz olgunlaşmamış, gelecek vaat eden bir proje olarak gören Katalan kulübü tarafından kabul görmedi.

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Álvaro Cortés'in ayrılığı yaklaşırken Barcelona, ağustos sonunda yeniden genç bir savunmacı arayışına girdi ve aylardır olumlu değerlendirmeler alan Twente'nin 18 yaşındaki Hollandalı oyuncusu Ruud Nijstad'ı transfer etmeyi değerlendirdi.

Oyuncu projeyle ilgilenmesine rağmen Hollanda kulübünün mali talepleri yüksekti ve transfer, dönemin son gününde çöktü.

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Koundé alternatif çözüme dönüştü, savunma krizi sürüyor

Tüm girişimlerin sonuçsuz kalmasıyla Barcelona, yeni bir oyuncu almak yerine savunmadaki kartlarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı.

Flick'in beklentilerine uygun bir savunmacıyla anlaşmaya varmanın zorluğu nedeniyle kulüp, sağ bek pozisyonunda Jules Koundé yerine tercih edilen seçenek olarak Eric García'ya güvenme yoluna gitti.

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Buna karşılık Fransız savunmacının stoper pozisyonundaki seçenekler arasında kullanılması, ayrıca ön libero pozisyonunda da değerlendirilebilmesi konusunda uzlaşıldı.

Ancak bu çözüm şu ana kadar Koundé'nin orta sahada önemli bir süre almasına dönüşmedi. Böylece stoper takviyesi, yönetimin hesaplarının Flick'in futbol vizyonuna takılması ve aday yıldızlar listesinin birbiri ardına kaçan transferlere dönüşmesiyle Barcelona'nın çözüme kavuşturamadığı en önemli dosyalardan biri olmaya devam ediyor.