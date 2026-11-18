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İtalyan basınında yer alan haberlere göre FC Barcelona'da gözden düşen Alejandro Baldé kulüpten ayrılmak istiyor. Menajeri Jorge Mendes, oyuncusunu AS Roma ve Juventus'un da aralarında bulunduğu kulüplere önerdi ancak şimdilik istediği sonucu alamadı.

Baldé, Eylül 2021'de dönemin teknik direktörü Ronald Koeman yönetiminde Barcelona A takımındaki ilk maçına çıktı. Sol ayaklı oyuncu kısa sürede adını duyurdu ve sonraki teknik direktör Xavi Hernández yönetiminde takımın değişmez isimlerinden biri hâline geldi.

Flick'in 2024 yazında göreve gelmesinin ardından Baldé başlangıçta önemli bir oyuncu olmayı sürdürdü. 2024/25 sezonunda 47 maçta yaklaşık 3.500 dakika süre aldı. Geçen sezon da 42 maçta 2.800 dakika oynayan sol bek, düzenli olarak forma giydi.

Bu sezonun başından beri ise her şey değişti. Geçen yaz dünya şampiyonu İspanya'nın kadrosunda yer almayan ve millî formayı yedi kez giyen Baldé, bu sezon beş maçta sonradan oyuna girerek yalnızca 124 dakika süre aldı. Hem João Cancelo hem de 19 yaşındaki Xavi Espart, kadro tercihinde Baldé'nin önünde yer alıyor.

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Barcelona, istediği yeni bir stoperi Spotify Camp Nou'ya getirebilmek için bu kış gelir getirecek bir oyuncu satışı yapmayı umuyor. Flick, sakatlıklar nedeniyle savunmanın merkezinde sık sık farklı çözümlere başvurmak zorunda kaldı. Frenkie de Jong da zaman zaman bu bölgede görev aldı.

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Baldé'nin sözleşmesi 2028 ortasına kadar sürüyor ve piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro. Barcelona öncelikle oyuncuyu satmak istiyor. Ancak kulübün birkaç ay önce 60 milyon euro talep ettiği düşünüldüğünde, bu senaryo pek gerçekçi görünmüyor.

Mendes, Baldé'nin geleceğini görüşmek üzere gelecek hafta Barcelona yönetimiyle masaya oturacak. "Süper menajer", savunma oyuncusunu Roma ve Juventus'a şimdiden önerdi. Bu iki kulüp arasında Torino ekibi daha ciddi bir seçenek gibi görünüyor.

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Juventus öncelikle, transferinin yaklaşık 30 milyon euroya mal olması beklenen Atalanta sol beki Lorenzo Bernasconi'ye (23) yönelmiş durumda. Bernasconi'nin bu kış transferi mümkün olmazsa Juventus, görüşmeleri sezon sonuna erteleyecek. Sol bekte gelecek sezona kadar oluşacak boşluğu doldurmak için de Baldé'nin kiralık olarak gelmesi gerekecek.

Ancak Baldé ve Barcelona'nın yalnızca kiralık bir anlaşmaya ne ölçüde sıcak bakacağı belirsiz. Roma, Mendes'e kış transfer dönemindeki önceliğinin yeni bir sol kanat oyuncusu olduğunu bildirdi. Baldé, ancak Roma'nın onu nispeten düşük bir kiralama bedeliyle kadrosuna katabilmesi hâlinde Olimpico için ciddi bir seçenek olacak. Baldé'nin adı ayrıca Paris Saint-Germain, AS Monaco ve Manchester United ile de anılıyor.