Barcelona kulübünde, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un durumundaki gelişmeler nedeniyle büyük bir hoşnutsuzluk hakim. Bedensel sorunlarından bir türlü kurtulamayan oyuncu, izlenimler ve göstergeler olumlu olmamasına rağmen ameliyat olma seçeneğini şimdiye kadar reddetmeye devam ediyor. Bu, Katalan kulübü yönetiminin katılmadığı bir karar.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Barcelona kulübü içindeki kaynaklar, işlerin artık konservatif tedavinin beklenen sonuçları vermediği bir aşamaya ulaştığını doğruluyor. De Jong'un geçtiğimiz 30 Haziran'da Dünya Kupası'ndaki katılımını tamamlamasından bu yana 6 haftadan fazla süre geçti; ancak durumundaki gelişme tatmin edici bir şekilde ilerlemediği halde oyuncu henüz ameliyat adımını atmış değil.

Katalan kulübünün öfkesi daha önceki bir döneme dayanıyor. Barcelona yönetiminde, De Jong'un bedensel durumunun geçen kışın sonlarından itibaren yönetiminin, oyuncunun Dünya Kupası müsabakalarına hazır olma yönündeki güçlü isteğine bağlı kılındığı izlenimi hakim.

Oyuncu, Barcelona ile son tam maçını geçtiğimiz 22 Şubat'ta oynamıştı. Ardından ard arda 9 maçta forma giymedi; daha sonra 6 karşılaşmada daha yer aldıysa da ilk 11'deki yerini geri kazanamadı ve Hollanda milli takımına katılmadan önce İspanya Ligi'ndeki son iki maçta dinlendirilerek sezonu tamamladı.

Barcelona yönetimi bu olayların sıralamasını, Dünya Kupası etkinliğine doğrudan hazırlık amacıyla oyuncunun bedensel durumunun son derece temkinli bir şekilde yönetilmesi olarak yorumluyor.

Dünya Kupası'na ulaşılır ulaşılmaz olaylar tamamen değişti; De Jong, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'ndaki tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı ve Hollanda milli takımının 30 Haziran'da turnuvadan elenmesine kadar ilk 11'deki yerini korudu.

Oyuncu daha sonra, Hollanda milli takımının sağlık ekibinin sakatlığın boyutunu doğru şekilde değerlendirmediğini açıkladı; kendi tutumunu savunarak, sakatlığın boyutunu büyütme riskine girmeden bunu yapabileceğinin farkında olduğu için oynamayı sürdürdüğünü vurguladı.

Barcelona kulübü içinde, tüm dosyanın her yönden yönetilme biçimine dair kuşkular hakim.

Dünya Kupası'nın bitiminin ardından, ameliyata gerek olup olmadığını değerlendirmeden önce yaklaşık 4 hafta boyunca konservatif bir tedavi uygulanması konusunda anlaşmaya varılmıştı ve bu, iki taraf arasındaki en belirgin anlaşmazlık noktalarından birinin derinleşmesine tanık olan husus oldu.

De Jong, dört haftalık sürenin hesaplanmasının antrenmanlara dönüş anından itibaren başlaması gerektiğini savunuyor; tutumunu ise iyileşmeye yönelik çalışmanın, dizin tepki süresini test etmek için fiilen o anda başladığı gerekçesine dayandırıyor.

Barcelona yönetimi ise bu meseleye tamamen farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Katalan kulübü yönetimi, oyuncunun antrenmanlara dönmeden önce fiilen aynı rehabilitasyon çalışmasını yaptığını, dolayısıyla sayacın neden sıfırlandığını anlamadığını öne sürüyor. Sağlık ve spor ekipleri, konservatif tedavi için verilen sürenin artık her zamankinden çok daha uzun olduğu görüşünde.

Asıl sorun ise beklenen iyileşmenin sahada gerçekleşmemesinde yatıyor.

Oyuncunun dizine ilişkin göstergeler herhangi bir rahatlama olmadığını ortaya koyuyor; Barcelona, konservatif tedavi seçeneğinin artık tamamen tükenmeye çok yaklaştığı görüşünde.

Barcelona yönetimi, krizi sona erdirmek için De Jong'un ameliyat olmasının ve belirli bir takvim ve tarihlere sahip bir rehabilitasyon programına başlamasının gerektiğini belirten kesin bir tutum benimsiyor.

Orta saha oyuncusu ise buna karşılık ameliyat olma fikrine ilişkin çekincesini sürdürüyor ve konservatif tedaviye ek bir süre verilmesinde ısrar ediyor.

Görüşlerdeki bu uçurum esaslı nitelikte; zira De Jong'a göre 4 hafta olarak belirlenen kritik süre henüz sona ermedi. Barcelona yönetimi ise sürenin çok daha erken, tam olarak Dünya Kupası'nın bitiminin ardından başladığı ve beklemeyi sürdürmenin, giderek kaçınılmaz hale gelen bir kararı ertelemekten başka bir şey olmadığı görüşünde.

Tüm bunlara, olası ameliyatın spor ve idari açıdan etkisi de ekleniyor. Ameliyatın uzun süreli bir yokluğa yol açması halinde Barcelona, oyuncu tescili için marj sağlamaya yönelik mevzuata dayalı mekanizmaları inceleyecek ve bunun bir kısmını başka bir oyuncu transfer etmek için kullanmanın yanı sıra, uluslararası maçlardaki katılımı sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle FIFA'dan mali tazminat almanın yollarını araştıracak.

Hansi Flick'in, Rodri'nin varlığı rolünü azaltacak olsa da, takımının önemli orta saha oyuncularından birine ne zaman fiilen yeniden güvenebileceğini bilmesi gerekiyor.

Barcelona, aylardır süren ve De Jong'u etkileyen bir sorunu sonlandırmak istiyor; oyuncu ise hâlâ beklemek istiyor.

Dünya Kupası öncesinde ve turnuva boyunca yaşanan onca şeyin ardından ortaya çıkan bu görüş ayrılığı, Barcelona içinde belirgin bir hoşnutsuzluk durumuna yol açtı.