Hansi Flick, Barcelona'nın orta sahasındaki yıldız bolluğunu yönetme konusunda ilk gerçek sınavıyla karşı karşıya. Gavi'nin dönüşü ve Rodri'nin iyileşmesiyle birlikte Pedri ve Marc Bernal'in yanında seçenekleri tamamlanınca, iki tutucu mevkii için rekabet farklı yeteneklere ve birbirine yakın hedeflere sahip 4 oyuncu arasında açık hale geldi.

İspanyol "Sport" gazetesinin haberine göre, Gavi perşembe günü antrenmanlara dönmesinin ardından oynamaya hazır hale geldi. Rodri ise formunu kademeli olarak geri kazanarak son maçlarda forma giydi. Böylece Flick, pazar günü Mestalla'da oynanacak Valencia karşılaşması ve önümüzdeki hafta Feyenoord'a karşı Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi serüveninin başlangıcı öncesinde birçok seçeneğe sahip olduğunu gördü.

Marc Bernal, bu sezon Barcelona'nın ilk üç maçında da ilk 11'de başlayan tek oyuncu; ancak bunların hiçbirini tamamlayamadı. Pedri ise son iki maçta onun yanında ilk 11'de başladı, ardından ikinci yarıda yerine Rodri girdi.

Sezona Elche karşısında ilk 11'de başlayan ve ardından sakatlanan Gavi ise takım antrenmanlarına dönerek oynamaya hazır hale geldi; ancak İspanyol raporları, Valencia karşısında ilk 11'de sahaya sürülmesini olası görmüyor.

Rodri ve Pedri

Bernal'in parlak performansına ve Gavi'nin rekabetine rağmen, Flick'in temel planı, iki oyuncunun da topa hâkim olma ve maçın temposunu yönetme kabiliyetine sahip olması nedeniyle Rodri ile Pedri'yi tutucu ikilisinde bir araya getirmeye dayanıyor gibi görünüyor.

Flick, Barcelona'ya katılmasının ardından Rodri'nin yeteneklerini övmüş ve varlığının takıma daha fazla tecrübe ve kontrol kazandırdığını vurgulamıştı. Bernal ise aynı mevkide önemli bir seçenek olmayı sürdürüyor.

Rodri'nin önemi özellikle, Pedri'nin daha fazla hareket etmesine ve hücumları kurmasına imkân verirken Barcelona'ya kale önünde denge kazandırma kabiliyetinde yatıyor. Flick, bu birlikteliğin takıma maçlar üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği görüşünde.

Bununla birlikte, Marc Bernal'in sezon başındaki parlak performansı, onu kadro dışı bırakmayı kolay bir mesele olmaktan çıkarıyor. Gavi ise birden fazla mevkide oynayabilme kabiliyetine sahip; bu da ona sezon boyunca önemli dakikalar elde etmesi için ek bir fırsat sunuyor.

Flick şimdi bu mevkideki ilk zorlu kararlarını almaya hazırlanıyor; zira yalnızca 4 oyuncu arasında seçim yapmak zorunda kalmayacak, aynı zamanda Eric Garcia ve Dani Olmo gibi başka seçeneklere de sahip. Bu da Barcelona'nın orta sahasını bu sezon yeteneklerle en yoğun bölgelerden biri haline getiriyor.