Barcelona'da Dani Alves transferi Sergio Agüero'nun fedakarlığı sayesinde resmileşti

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Sergio Agüero, geçtiğimiz günlerde duygusal bir basın toplantısıyla aktif futbol yaşamını noktaladığını açıklamıştı.

Bu yaz Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan Agüero, yeni takımının formasını sadece beş kez giyebildi, ama bu kulüp adına büyük bir fedakarlıkta bulunmasını engellemedi.

Maaşından vazgeçti

Diari ARA'nın haberine göre; Barcelona'yla iki yıllık sözleşme imzalayan Agüero, kontratının ikinci yılından tamamen feragat etti.

Agüero sadece bu sezon için ücret alacak ve bu bedel, oyuncu sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktığı için La Liga'nın sağlık sigortası fonundan karşılanacak.

Agüero'nun bu jesti ekonomik sıkıntıyı hala atlatamayan Barcelona'ya maaş yükü anlamında önemli bir rahatlama sağladı.

Arjantinli yıldız, Barcelona kulübünde ikinci kez başkanlığa gelen Joan Laporta'nın ilk transferiydi. Sakatlığı nedeniyle sezonu ancak Ekim ayında açabilen Agüero'nun gol yollarındaki sıkıntıya çare olması bekleniyordu.

Fakat golcü oyuncu, 30 Ekim'deki Alaves maçında nefes darlığı şikayetiyle kenara geldi ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan testler sonucunda kalbinde aritmi tespit edilen Agüero bu ma.la kariyerini sonlandırmış oldu.

Dani Alves'e bütçe açıldı

Dani Alves transferi, Agüero'ya ödenecek miktarın maaş toplamından silinmesiyle mümkün oldu. 2008-2016 yılları arasında Barcelona forması giyen Alves, beş yılın ardından efsaneleştiği kulübe geri döndü.

Maaş limiti sorununun çözülmesiyle Alves 1 Ocak 2022'den itibaren resmi maçlarda Barcelona forması giyebilecek. 38 yaşındaki Brezilyalı Barcelona'nın Boca Juniors ile oynadığı hazırlık maçında görev yapmıştı.

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