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Mohamed Saeed
Çeviri:

“Barcelona'da daha az baskı var!” Anthony Gordon, Everton'ın ligde kalma mücadelesinin ardından Camp Nou'daki yaşam hakkında samimi bir değerlendirmede bulundu

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Anthony Gordon, Premier League'den ses getiren transferinin ardından Barcelona'ya hızlı bir başlangıç yaptı. Ancak kanat oyuncusu, İspanya'daki beklenti baskısıyla ilgili şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Spotify Camp Nou'da bitmek bilmeyen kupa beklentisine rağmen İngiltere millî takım oyuncusu, puan tablosunun alt yarısında geçirdiği dönemde omuzlarında çok daha büyük bir yük hissettiğini söyledi.

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Camp Nou’da gözler onun üzerinde

25 yaşındaki hücum oyuncusu, Barcelona formasıyla çıktığı ilk 13 maçta üç gol ve beş asist kaydederek Katalonya’da kısa sürede taraftarın sevgisini kazandı. Etkisi o kadar büyük oldu ki yerel taraftarlar, eski Newcastle oyuncusunu şimdiden kendilerinden biri olarak benimsedi ve üzerinde ona “Katalan” denilen bir pankart bile açtı. La Liga’daki hayatına alışma sürecini değerlendiren Gordon, şu anki performansının yalnızca bir başlangıç olduğunu ve Hansi Flick’in taktik düzenine daha fazla uyum sağladıkça gelişmeyi beklediğini söylüyor.

Gordon, Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa ile oynayacağı maç öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: “İyi bir başlangıç yaptım ama defalarca söylediğim gibi çok daha fazlasını yapabilirim. Gerçekten gelişip kendimi buraya ait hissetmem biraz zaman alacak. Bu olduğunda, henüz görmediğiniz en iyi hâlimi göreceksiniz. Herkes beni çok iyi karşıladı. Herkes bana çok iyi davrandı. Burada harika bir ortam var; herkes çok genç olduğu için çok dostça ve çok canlı. Bunun bir parçası olmak harika.”

Beklentilerin yarattığı baskıyı karşılaştırdı

Gordon’ın Avrupa futbolunun zirvesine uzanan yolu alışılmışın dışındaydı: Goodison Park’ta zorlu bir ligde kalma mücadelesi verdi, ardından St James' Park’ta Avrupa kupalarına katılma hedefini başarıyla kovaladı. Birçok kişi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamanın benzersiz bir stres getirdiğini düşünebilir. Ancak kanat oyuncusuna göre küme düşme korkusu çok daha yıpratıcı. Gordon, Barcelona’daki ortamın kendisine, ligde kalma mücadelesine eşlik eden bunaltıcı başarısızlık korkusu olmadan en büyük hedeflerinin peşinden gitme özgürlüğü verdiğine inanıyor.

Kanat oyuncusu, “Üçünden de [kulüpten] gerçekten keyif aldım çünkü her biri insan olarak gelişmeme yardımcı olan farklı şeyler sundu. Bence her kulvarda, her kupa için mücadele etmek kesinlikle en keyifli olanı. İnsanlar bunun daha fazla baskı yarattığını düşünüyor ama aslında küme düşmemek için ya da Şampiyonlar Ligi’ne katılmak üzere ligde üst sıralara yükselmek için mücadele etmekten daha az baskı yaratıyor. Her kupayı kazanmak istiyorum. En iyisi olmak istiyorum. Bu kulüp bana bunu yapma imkânı veriyor,” diye açıkladı.

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Barcelona’nın oyun tarzına uyum

Rodri, Pedri ve Lamine Yamal gibi oyuncuların yer aldığı orta saha ve hücum hattına katılmak, yüksek düzeyde taktik zekâ gerektiriyor. Gordon, yeni takım arkadaşlarının belirli hareketlerini ve tercihlerini hâlâ öğrendiğini kabul etti. Koşularını topun hangi oyuncuda olduğuna göre ayarladığını belirtti.

Şampiyonlar Ligi’nde Premier League’den bir rakiple yeniden karşılaşmaya hazırlanan kanat oyuncusu, üst düzey bir hücum tehdidine dönüşmek için oyununda geliştirmesi gereken yönleri de belirledi. Gordon, “Bunu daha fazla yapabilirim. Belki bazen biraz daha bencil olabilirim. Sanırım bazen gereğinden fazla pas veriyorum. Kesinlikle daha fazla gol atmalıyım ama dediğim gibi, gerçek şu ki maçları goller kazandırıyor ve ben buraya kupalar kazanmak için geldim,” dedi. Şimdi odağında, İngiltere’de geçirdiği dönemden yakından tanıdığı Aston Villa’ya karşı oynayacağı kritik maç var.

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”