Anthony Gordon, Premier League'den ses getiren transferinin ardından Barcelona'ya hızlı bir başlangıç yaptı. Ancak kanat oyuncusu, İspanya'daki beklenti baskısıyla ilgili şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Spotify Camp Nou'da bitmek bilmeyen kupa beklentisine rağmen İngiltere millî takım oyuncusu, puan tablosunun alt yarısında geçirdiği dönemde omuzlarında çok daha büyük bir yük hissettiğini söyledi.

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Camp Nou’da gözler onun üzerinde

25 yaşındaki hücum oyuncusu, Barcelona formasıyla çıktığı ilk 13 maçta üç gol ve beş asist kaydederek Katalonya’da kısa sürede taraftarın sevgisini kazandı. Etkisi o kadar büyük oldu ki yerel taraftarlar, eski Newcastle oyuncusunu şimdiden kendilerinden biri olarak benimsedi ve üzerinde ona “Katalan” denilen bir pankart bile açtı. La Liga’daki hayatına alışma sürecini değerlendiren Gordon, şu anki performansının yalnızca bir başlangıç olduğunu ve Hansi Flick’in taktik düzenine daha fazla uyum sağladıkça gelişmeyi beklediğini söylüyor.

Gordon, Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa ile oynayacağı maç öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: “İyi bir başlangıç yaptım ama defalarca söylediğim gibi çok daha fazlasını yapabilirim. Gerçekten gelişip kendimi buraya ait hissetmem biraz zaman alacak. Bu olduğunda, henüz görmediğiniz en iyi hâlimi göreceksiniz. Herkes beni çok iyi karşıladı. Herkes bana çok iyi davrandı. Burada harika bir ortam var; herkes çok genç olduğu için çok dostça ve çok canlı. Bunun bir parçası olmak harika.”

Beklentilerin yarattığı baskıyı karşılaştırdı

Gordon’ın Avrupa futbolunun zirvesine uzanan yolu alışılmışın dışındaydı: Goodison Park’ta zorlu bir ligde kalma mücadelesi verdi, ardından St James' Park’ta Avrupa kupalarına katılma hedefini başarıyla kovaladı. Birçok kişi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamanın benzersiz bir stres getirdiğini düşünebilir. Ancak kanat oyuncusuna göre küme düşme korkusu çok daha yıpratıcı. Gordon, Barcelona’daki ortamın kendisine, ligde kalma mücadelesine eşlik eden bunaltıcı başarısızlık korkusu olmadan en büyük hedeflerinin peşinden gitme özgürlüğü verdiğine inanıyor.

Kanat oyuncusu, “Üçünden de [kulüpten] gerçekten keyif aldım çünkü her biri insan olarak gelişmeme yardımcı olan farklı şeyler sundu. Bence her kulvarda, her kupa için mücadele etmek kesinlikle en keyifli olanı. İnsanlar bunun daha fazla baskı yarattığını düşünüyor ama aslında küme düşmemek için ya da Şampiyonlar Ligi’ne katılmak üzere ligde üst sıralara yükselmek için mücadele etmekten daha az baskı yaratıyor. Her kupayı kazanmak istiyorum. En iyisi olmak istiyorum. Bu kulüp bana bunu yapma imkânı veriyor,” diye açıkladı.

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Barcelona’nın oyun tarzına uyum

Rodri, Pedri ve Lamine Yamal gibi oyuncuların yer aldığı orta saha ve hücum hattına katılmak, yüksek düzeyde taktik zekâ gerektiriyor. Gordon, yeni takım arkadaşlarının belirli hareketlerini ve tercihlerini hâlâ öğrendiğini kabul etti. Koşularını topun hangi oyuncuda olduğuna göre ayarladığını belirtti.

Şampiyonlar Ligi’nde Premier League’den bir rakiple yeniden karşılaşmaya hazırlanan kanat oyuncusu, üst düzey bir hücum tehdidine dönüşmek için oyununda geliştirmesi gereken yönleri de belirledi. Gordon, “Bunu daha fazla yapabilirim. Belki bazen biraz daha bencil olabilirim. Sanırım bazen gereğinden fazla pas veriyorum. Kesinlikle daha fazla gol atmalıyım ama dediğim gibi, gerçek şu ki maçları goller kazandırıyor ve ben buraya kupalar kazanmak için geldim,” dedi. Şimdi odağında, İngiltere’de geçirdiği dönemden yakından tanıdığı Aston Villa’ya karşı oynayacağı kritik maç var.