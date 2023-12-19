La Liga'da son dönemde istediği sonuçları alamayan Barcelona'ya bir darbe de saha dışından geldi.

Saha içinde istediği sonuçları alamayan Barcelona'da saha dışında da kriz var. Revelo'da yer alan habere göre Barça, Finansal Fair Play kuralları için gerekli olan fonları bulamadı.

Katalan devi şu anda yeni bir yatırımcı bulmak için zamana karşı yarışıyor ve potansiyel yatırımcılarla temaslar olmasına rağmen kulüp hâlâ bir çözüm yolu bulamadı.

Gidilecek uzun bir yol var ve mali ihtiyaçların kısa vadede karşılanması konusundaki endişeler artıyor.

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Lewandowski liste başı!

Yatırımcı bulamamak, Barcelona'nın bu kış oyuncu satışı gerçekleştirme olasılığını artırıyor. Yaz aylarında Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Frank Kessie, Nico Gonzalez, Abde Ezzalzouli ve Trincao'nun satışından yaklaşık 103 milyon Euro topladılar ancak hesaplarını dengelemek için daha fazla paraya ihtiyaçları var.

Bu nedenle tüm oyunculara yönelik tekliflerin değerlendirileceği bildiriliyor. Eğer kötü senaryo gerçekleşirse Robert Lewandowski, Andreas Christensen ve Jules Kounde gibi oyuncuların listenin başında yer alacağı gelen bilgiler arasında.